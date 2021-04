Patiëntenportaal mijnLUMC meer gebruikt dan ooit

Met de coronacrisis heeft het verlenen van zorg op afstand een enorme vlucht genomen. Dat betekende ook dat de behoefte aan digitale hulpmiddelen groeide. Het digitale patiëntenportaal mijnLUMC was en is, zo stelt het ziekenhuis, een antwoord op nieuwe en al langer bestaande behoeftes van zorgverleners en patiënten.

Zo zorgt het patiëntenportaal voor laagdrempelig contact tussen patiënten en zorgverleners, op een moment dat het beiden goed uitkomt. “Een patiënt had net een e-consult verzonden via mijnLUMC. Daarin vertelde hij dat hij meer klachten ervoer. Op basis van de klachten belde ik hem direct, wat hij erg fijn vond”, aldus neuromusculair verpleegkundige Jeanette Wigbers

De cijfers van mijnLUMC

In maart van dit jaar hebben 21.000 patiënten samen in totaal meer dan 90.000 keer ingelogd op mijnLUMC. Dat resulteerde in 16.890 ingevulde vragenlijsten en meer dan 2.250 verstuurde e-consulten. “Samen met de positieve reacties van patiënten laten ze zien dat het portaal hen grote voordelen biedt. Veel belangrijke informatie is nu te vinden in mijnLUMC. Patiënten kunnen deze altijd en overal nalezen. Ze hebben een handig overzicht van geplande afspraken, opnames en labuitslagen. Zo zijn patiënten goed voorbereid op afspraken en kunnen ze beter meebeslissen over hun behandeling”, vertelt projectleider Marijke de Vries die blij is met deze cijfers en aantallen.

Andere voordelen van digitaal contact is dat de patiënten minder vaak fysiek naar het ziekenhuis hoeven te reizen. “Patiënten kunnen op een laagdrempelige manier vragen stellen en op zelfgekozen momenten in het eigen medisch dossier kijken, een e-consult sturen en om een herhaalrecept vragen”, licht Wigbers toe.

Betere voorbereiding, kortere consults

Ook voor zorgverleners levert het patiëntenportaal diverse voordelen op. Het contact met patiënten op momenten dat het beiden het beste uitkomt is al genoemd. Een ander voordeel is dat zorgverleners zich beter kunnen voorbereiden omdat patiënten vooraf vragenlijsten invullen. Daardoor duurt een telefonisch contact tijdens consulten minder lang.

“Goede voorlichting via het portaal en communicatie via e-consulten leveren mij tijdwinst op, wat de zorg aan de patiënt ten goede komt. Gegevens worden ook direct in het elektronisch patiëntendossier (EPD) vastgelegd en zijn later makkelijk na te lezen, ook door patiënten zelf”, vertelt fertiliteitsarts Sandra Dieben.

De komende periode wordt het patiëntenportaal van het LUMC verder uitgebreid met nieuwe functies, verder geoptimaliseerd en uitgerold naar nog meer afdelingen binnen het ziekenhuis. “Dit jaar breiden we de functionaliteiten verder uit. Tegelijk gebruiken steeds meer afdelingen ze. Zo wordt mijnLUMC steeds meer onderdeel van het zorgproces. Patiënten krijgen nog meer inzicht in hun medisch dossier en kunnen steeds meer zelf regelen. Daarbij hebben we aandacht voor begrijpelijke zorginformatie en gebruiksvriendelijkheid”, aldus Marijke de Vries.