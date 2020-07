Patiëntenportaal, nieuwe website voor Gelre

De nieuwe Gelre-website is volledig ingericht op basis van geprioriteerde ‘user stories’. Dit is een korte beschrijving van wat een websitebezoeker wil. Een voorbeeld van een user story is: ‘Als patiënt wil ik weten hoe laat en waar ik mijn bloed kan laten prikken’. “Om ons te focussen op de belangrijkste user stories, hebben we gekeken naar de zoekopdrachten op onze voormalige site en de meeste bezochte pagina’s”, licht Heleen Posthouwer van het website-projectteam toe.

Patiëntbehoeften online centraal

Verder heeft Gelre in twee testsessies, georganiseerd voor het Gelre Patiëntenpanel, relevante inzichten opgedaan over wat voor de hoofddoelgroep wel werkt en wat niet. “Hele waardevolle data waar we dan ook dankbaar gebruik van hebben gemaakt in de ontwikkeling van onze nieuwe site”, aldus Posthouwer. Zo bleek dat een groot deel van de respondenten de zoekfunctie op de website gebruikt. Dit bevestigde wat Gelre al zag in de webstatistieken. Des te meer reden om topprioriteit te geven aan de gebruiksvriendelijkheid van de zoekfunctie.

Gelre heeft ook MijnGelre gelanceerd. Dit patiëntenportaal werd in de eerste 24 uur na de lancering door circa 250 patiënten bezocht. “We vinden het belangrijk om patiënten met deze gebruiksvriendelijke inzagemogelijkheid nog meer bij het zorgproces te betrekken”, aldus programmamanager Ingeborg Kan. Goed geïnformeerde patiënten die hun eigen dossier inzien, blijken namelijk beter voorbereid op het spreekuur te komen. Dit stimuleert ‘samen beslissen’ en zet de patiënt meer in de regierol. Patiënten kunnen uiteraard nog steeds kiezen de regie meer aan de behandelaar te laten.

Uitbreiding patiëntenportaal

Via het portaal krijgen patiënten van Gelre na inloggen via DigiD veilig inzicht in hun persoonsgegevens, vastgelegde behandelwensen, een deel van de medische gegevens, zoals brieven van zorgverleners, uitslagen van onderzoeken, een medicatie-overzicht en afspraken. MijnGelre wordt op termijn uitgebreid met online tools zoals de mogelijkheid om gegevens te wijzigen, afspraken te maken en online anamnese vragenlijsten in te vullen.

De website en het portaal zijn ontwikkeld in samenwerking met gelre- partners Funatic, Enovation, Nieuwe Wending, M&I/Partners en Bostec.

Gebruiksvriendelijk, begrijpelijk

In de vierde editie van ICT&health, die eind augustus op de mat ligt, licht Pharos een onlangs gepubliceerd vervolgonderzoek toe naar het toesnijden van patiëntenportalen op de grote groep Nederlanders met beperkte digitale en leesvaardigheden. Het betrekken van álle gebruikers bij de ontwikkeling van digitale toepassingen, dus zowel patiënten als zorgpersoneel, blijkt volgens de studie een belangrijke succesfactor om iedereen mee te krijgen in het gebruik.

In 2019 heeft Pharos al een eerste onderzoek gedaan, net als nu in samenwerking met drie ziekenhuizen.