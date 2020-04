Patiëntinformatie Indiveo nu toegankelijk via BeterDichtbij

Diverse ziekenhuizen hadden bij BeterDichtbij al een verzoek in gediend of een integratie met de patiëntinformatie van Indiveo mogelijk was. Het platform voor begrijpelijke zorginformatie, dat bij steeds meer ziekenhuizen door het hele land ingezet wordt, is na Thuisarts.nl en Apotheek.nl het derde contentplatform dat via BeterDichtbij beschikbaar komt.

Divi’s koppelen aan berichten

Artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners die BeterDichtbij gebruiken en een van de 185 divi’s met begrijpelijke beeldende patiëntinformatie van Indiveo met een patiënt wil delen kunnen de divi nu eenvoudig toevoegen aan het bericht voor de patiënt. Die krijgt vervolgens een bericht op de eigen telefoon. Daarin staat onder andere een link naar de betreffende Divi (zie afbeelding hieronder).

Het is ook mogelijk om een of meerdere Divi’s toe te voegen aan standaardantwoorden die in BeterDichtbij beschikbaar zijn. Alle berichten worden, net als alle andere content die via het platform uitgewisseld word, versleuteld en veilig verstuurd.

De link naar de Divi staat in het bericht dat de zorgverlener via BeterDichtbij naar de patiënt stuurt

“De samenwerking is gestart omdat meerdere ziekenhuizen ons vroegen of integratie mogelijk is. Dankzij snel schakelen met de gedreven mensen achter Indiveo hebben we dit kunnen bewerkstelligen. We zijn blij dat deze content nu ook via het BeterDichtbij platform kan worden aangeboden aan patiënten in heel Nederland”, zegt Sander Bijl, operationeel directeur van BeterDichtbij.

Meer nieuwe functies in BeterDichtbij

Het versturen van berichten, eventueel met gekoppelde divi’s, kan bovendien ook direct naar patiëntgroepen. Deze functionaliteit werd onlangs toegevoegd aan het BeterDichtbij platform als onderdeel van de veranderende, steeds digitaler wordende, zorg ten tijde van de coronacrisis.

Om diezelfde reden heeft het St. Anna Ziekenhuis onlangs de ‘app-functie’ van BeterDichtbij in gebruik genomen. Patiënten die onder behandeling zijn bij longgeneeskunde, kindergeneeskunde, gynaecologie, revalidatie of de diabetespoli kunnen zo op veilige (corona)afstand contact houden met hun arts of verpleegkundige.

Medio maart besloot BeterDichtbij het platform vanwege de bijzondere situatie rondom het coronavirus (COVID-19) kosteloos beschikbaar te stellen aan alle ziekenhuizen in Nederland. Die periode geldt vooralsnog tot 1 september.