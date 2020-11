Patiëntportaal MGn uitgebreid met digitale bijsluiters

De geneesmiddeleninformatie die via GIP en Kijksluiter beschikbaar is, is gelijk aan de informatie door apotheken op papier verstrekt wordt bij het afhalen van medicijnen. Het voordeel van het online portaal is dat patiënten ervoor kunnen kiezen om de digitale bijsluiters te lezen of een video te bekijken. Een belangrijke extra functie voor laaggeletterden of andere patiënten die moeite hebben met het lezen of begrijpen van bijsluiters.

GIP is ontwikkeld door Stichting Health Base en kan gekoppeld worden aan vrijwel elk EPD. Online is via openbare websites ook al heel veel informatie over geneesmiddelen beschikbaar. Het is echter moeilijk om de betrouwbaarheid daarvan in te kunnen schatten.

Digitale bijsluiters

Kijksluiter werkt sinds december 2018 samen met het Ministerie van Volksgezondheid (VWS) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) om de kwaliteit en volledigheid van Kijksluiter te borgen. Zorgverzekeraars stimuleren de distributie van Kijksluiter, zodat geneesmiddelgebruikers de juiste Kijksluiter, op het juiste moment, zo laagdrempelig mogelijk krijgt aangeboden.

“Een voordeel ten opzichte van openbare websites en apps is dat de GIP betrouwbare informatie biedt via de zorgverlener, die hetzelfde is als de informatie die de zorgverlener vertelt aan de balie. Daarnaast is de GIP ook nog eens op maat voor de patiënt. De digitale versie is ook handig voor onderweg of op vakantie, omdat deze altijd en overal met de smartphone te benaderen is”, vertelt Channah de Haas, apotheker bij Stichting Health Base.

“Om tot een goede digitale variant te komen hebben we de bestaande GIP omgezet naar een digitale versie en vervolgens opgedeeld in ‘klikbare’ rubrieken. Dit zorgt ervoor dat de informatie op een beeldscherm goed scanbaar is en de patiënt er doorheen kan navigeren en alleen relevante informatie kan lezen. We hebben het eerst getest bij een testpanel, voordat het doorontwikkeld is”, zo vervolgt Channah.

De afgelopen jaren is bij steeds meer huisartsen en andere zorgverleners de behoefte ontstaan voor het aanbieden van digitale bijsluiters. Het GIP van Stichting Health Base is een van de systemen die hiervoor ontwikkeld zijn. Door de medicatiegegevens te koppen aan het EPD en het specifieke medicatiegebruik, krijgt de patiënt precies die informatie die voor hem belangrijk is.