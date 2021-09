Patiëntportaal Ziekenhuis Rivierenland biedt meer opties

MijnZR bestaat nu een kleine twee jaar. Het patiëntportaal is in 2019 ingevoerd, samen met de komst van het elektronisch patiëntendossier (EPD) van HiX. Bij de start waren de mogelijkheden beperkt. Inmiddels geeft het portaal toegang tot uitgebreide dossierinformatie, zoals uitslagen van onderzoeken, medicijngebruik en allergieën.

Patiënten kunnen verder zelf thuis hun persoonlijke gegevens aanpassen. Dat scheelt telefoontjes naar of bezoekjes aan de receptie of inschrijfbalie. Vragen stellen aan de eigen arts via MijnZR, een vragenlijst invullen, een herhaalrecept aanvragen of een folder lezen kan nu ook in het patiëntportaal. De toegang is beveiligd via DigiD.

Meer gemak door uitbreiding patiëntportaal

“Met deze uitbreiding bieden we onze patiënten extra gemak aan in hun contact met het ziekenhuis”, stelt Wendy Bosboom, lid Raad van Bestuur Ziekenhuis Rivierenland. “Je hoeft tegenwoordig niet meer voor alles persoonlijk naar het ziekenhuis te komen. Die trend is al langer gaande. MijnZR helpt patiënten om zelf de regie te houden over hun gezondheidsgegevens. Dat is belangrijk, want het gaat tenslotte om je eigen gezondheid en dan wil je zelf kunnen beschikken over informatie die voor jou van belang is. Veel patiënten zullen MijnZR inmiddels kennen, maar we hopen ook dat ze het gaan gebruiken.”

Het patiëntportaal blijft in ontwikkeling, benadrukt Rivierenland. Op korte termijn zal het mogelijk zijn voor mensen om zich thuis online aan te melden voor een bezoek aan de polikliniek. Ook komt er een optie om in MijnZR toestemming te geven voor het delen van medische gegevens met zorgverleners van een andere instelling.

Helpdesk digitale zorg

In de regio Rivierenland wonen naar verhouding veel mensen die moeite hebben met digitale vaardigheden en met lezen, schrijven. Het inloggen en gebruiken van MijnZR moet echter voor alle patiënten mogelijk zijn, vindt Ziekenhuis Rivierenland. Daarom is op 1 september de Helpdesk Digitale Zorg geopend. Bij deze helpdesk kunnen mensen terecht met al hun vragen over het gebruik van het patiëntportaal MijnZR, beeldbellen via BeterDichtbij of andere digitale hulpmiddelen van Ziekenhuis Rivierenland.

De helpdesk bestaat sinds juni 2020 als initiatief van Amaris Zorggroep, Tergooi en RHOGO en is ondergebracht bij het Zorg Innovatie Huis. De ambitie is dat de helpdesk ook bijdraagt in de werkgelegenheid en een duurzame inzetbaarheid van bijvoorbeeld mensen die tijdelijk niet inzetbaar kunnen zijn in de fysieke zorg, maar wel waardevol kunnen zijn. Inmiddels zijn bijna 30 organisatie aangesloten, 4.500 mensen geholpen en 8000 keer handleidingen geraadpleegd.