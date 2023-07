Peiling IPCEI ontwikkeling circulaire zorg

Ondernemers die willen investeren in duurzaam ontwerp en fabricage van medische apparaten kunnen kun interesse daarvoor kenbaar maken. De interessepeiling vanuit het Europees programma Important Project of Common European Interest (IPCEI) is een voorloper van de subsidieregeling voor IPCEI. Die regeling gaat mogelijk later dat jaar open en mensen kunnen alleen daaraan deelnemen als ze ook hebben meegedaan aan de interessepeiling. Uiterlijk 31 juli voor 12:00 uur kan een projectvoorstel worden ingestuurd.