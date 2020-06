Persoonlijke digitale beweegcoach Fit Thuis voor ouderen

“Bewegen en sociaal contact heeft een grote invloed op iemands fysieke en mentale welbevinden”, aldus Wilma Rondeel. “Maar nu geadviseerd wordt vooral thuis te blijven, wordt dit lastig. Er moest toch een manier zijn om ouderen ook in deze tijd te laten bewegen?” Dat werd dus de persoonlijke digitale beweegcoach Fit Thuis.

Digitale beweegcoach

Het Fit Thuis initiatief werd in eerste instantie ontwikkeld voor een aantal klanten van Sensire die via NAAST al zorg op afstand ontvingen. Dat gebeurde via de ouderentablet ‘Compaan’. “Deze klanten blijven fit en vitaal door op afstand gemotiveerd te worden om te (blijven) bewegen. Dat gebeurt door middel van aanstekelijke beweeg video’s met fysiotherapeutische oefeningen. En twee keer in de week een beeldbel moment met een beweegcoach, een student(e) Fysiotherapie van de Hogeschool Utrecht”, zo licht Wilma toe.

De ondersteuning door de digitale beweegcoach gebeurt op basis van een persoonlijk beweeg begeleidingsplan dat samen met de client opgesteld wordt. Daarbij wordt rekening gehouden met hoe de client zich tijdens deze coronatijd voelt en wat hem of haar motiveert om te (gaan) bewegen.

“Ook bepaalt de coach samen met de klant een aantal focuspunten om samen mee te oefenen in het bewegen, afhankelijk van iemands persoonlijke situatie, gezondheid en zorgvraag. Het biedt ook een mogelijkheid om thuis fysio-oefeningen te doen wanneer iemand net uit het ziekenhuis komt om thuis te revalideren”, zegt Wilma.

Bewegen en samenwerken

De digitale beweegcoach Fit Thuis is tot stand gekomen in samenwerking met SecondMoov. Dit is een initiatief om 65-plussers te helpen om te (blijven) bewegen. Daarvoor ontwikkelden zij een beweeg en vitaliteit concept. Sensire selecteert de clienten waarvan ze weten dat Fit Thuis misschien wel een mogelijke uitkomst kan bieden. Vervolgens stelt SecondMoov samen met de client het persoonlijke beweegplan op. Daarnaast ontwikkelen ze beweegvideo’s zorgen ze voor de werving, selectie en training van bekwame beweegcoaches zoals de studenten Fysiotherapie van de Hogeschool Utrecht.

Voor clienten van Sensire was het wel even wennen om zich op afstand via een tablet te laten aansporen en coachen te bewegen. “Maar omdat deze klanten via een tablet zorg op afstand ontvangen, was de stap van alleen praten met iemand naar samen met iemand bewegen door middel van videobellen minder groot. Klanten fleuren er helemaal van op en zien het als een fijne invulling van de dag”, aldus Wilma.

Behalve de rol van bewegingscoach hebben de studenten Fysiotherapie tijdens de videogesprekken ook aandacht voor het maken van een praatje met de clienten. Iets waar veel mensen zeker in deze tijd extra behoefte aan hebben. Tijdens de coronacrisis hebben meer zorginstellingen initiatieven gestart om ouderen die door de maatregelen meer aan huis gekluisterd zijn en persoonlijke zorg moeten ontberen. Zo starte Philadelphia medio maart een speciaal Youtube TV-kanaal voor senioren.