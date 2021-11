PGO: ‘50% van de gebruikers haalt gegevens succesvol op’

In het begin was het enorm puzzelen hoe we het datamodel zouden vormgeven. Vanaf het begin was het duidelijk dat er meerdere zorgverleners hun data zouden gaan ontsluiten. Zorgverleners met heel andere sets van data. Een huisarts, een ziekenhuis, de GGZ of het laboratorium: de soort data verschilt data-technisch enorm. Voor de eindgebruiker maakt dat niet uit, voor hem/haar moet het resultaat “logisch” overkomen. Ook verwacht een eindgebruiker slimme toepassingen op basis van die binnengehaalde data.

We hebben ervoor gekozen om de ZIB (Zorg Informatie Bouwstenen) als basis van ons datamodel te gebruiken. Dat blijkt goed uit te pakken: niet alle MedMij specififcaties worden door alle aanleverende partijen precies gelijk geïnterpreteerd. Wij kunnen daar relatief eenvoudig mee omgaan.

Gebruik PGO door alle leeftijden

Onze huidige gebruikers sluiten we langzaam aan op de aanvullende module “Medisch Dossier, PGO”. De reacties zijn bijzonder positief. Nu bijna alle huisartsen in het MedMij adressenboek te vinden zijn, klikken mensen van alle leeftijden op het knopje “Ophalen Gegevens”. De oudste persoon komt uit 1931, de jongste uit 1993. Mensen gebruiken soms al andere modules, soms zijn het nieuwe gebruikers.

Wanneer de betreffende huisarts is gevonden, bevestig je als gebruiker jouw identiteit met je DigiD. Vervolgens klop je digitaal op de deur van de huisarts. Deze bekijkt of je toestemming hebt om de gegevens te ontvangen. Daarvoor moet bij de huisarts de autorisatie goed staan én moet je als gebruiker 16 jaar of ouder zijn. Als alle vinkjes op groen staan, wordt de data automatisch aangeleverd.

Natuurlijk zijn er nog problemen: het dubbel inloggen wordt als onprettig ervaren. “Waarom niet meteen met DigiD”” is een veelgehoorde vraag op de frontdesk. De app van DigiD werkt niet in onze app (app-in-app), dus we bevelen nu DigiD met sms aan. Maar dan moeten mensen wel hun inlogcode van DigiD nog weten. Als je de app met QR-code gewend bent, is dat even zoeken. Alternatief is natuurlijk dat mensen via de laptop of pc inloggen. Dan werkt de DigiD app met QR-code prima.

Nadat we een aantal maanden van pilots met gebruikersgroepen, schalen we nu op. Iedere nieuwe gebruiker krijgt automatisch de module “Medisch Dossier, PGO” als optie aangeboden. En we mailen nu bijna dagelijks groepen van onze huidige gebruikeers. Wel steeds per cohort, zodat de frontdesk alle vragen goed kan afhandelen. Het is tenslotte heel erg nieuw voor mensen.

Op dit moment lukt het ongeveer de helft van de mensen die op “Ophalen gegevens” klikt om daadwerkelijk de gegevens binnen te krijgen. Een prachtig resultaat en natuurlijk streven we naar 100%, maar 95% is ook heel mooi!