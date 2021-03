PGO Quli breidt uit met GGZ-appwijzer

Mensen kunnen zien wat de beoordeling is van behandelaren en van objectieve veiligheidscriteria. De implementatie in Quli wordt specifiek ingericht per zorgorganisatie. Deze organisatie kan een voorselectie maken voor de categorieën die relevant zijn voor de eigen patiënten. Daarnaast kan de organisatie ervoor kiezen om alleen apps met een door de organisatie gekozen minimale score te laten zien. Hierdoor krijgen patiënten alleen een te overzien aantal van de beste apps te zien.

Regie bij burger

Met Quli, dat zichzelf als ‘burgerplatform’ profileert, kan een gebruiker zelf zijn zorggegevens verzamelen, beheren en delen en beschikken over zijn eigen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). De regie ligt bij de burger, die bepaalt wie toegang heeft tot gegevens en met wie ze worden gedeeld. Zelfmanagement en zelf- en samenredzaamheid staan voorop. Patiënten en cliënten worden autonomer en maken beter gebruik van hun netwerk, zo is de bedoeling. Professionals komen in actie als het nodig is.

Vijf zorginstellingen en ICT-bedrijf Ordina zijn initiatiefnemers van Quli. Met Quli (Quality for Life) maakten zij naar eigen zeggen het eerste e-health-platform dat de mens centraal stelt. De zorginstellingen brengen hun visie op zorg in. Zij zien in ICT de aanjager van innovatie, ook in de zorg. Ordina brengt brede kennis van de mogelijkheden van informatietechnologie in, en meer specifieke kennis van e-health.

De GGZ-appwijzer valt binnen de PGO onder MijnAppotheek, waarin alle functies en geïntegreerde apps binnen Quli te vinden zijn. De appwijzer is te gebruiken door in Quli te klikken op de Arq-tegel (Arq is een mede-initiatiefnemer van Quli), waarna de gebruiker toegang kan krijgen tot functies van de GGZ-app wijzer. Vervolgens verschijnt er een aantal categorieën van apps en is er meer informatie te vinden over de soorten apps en wat ze bieden.

Een voorbeeld van hoe binnen Quli de GGZ-appwijzer gebruikt kan worden.

MedMij-certificering Quli

Quli was in augustus 2019 de vijfde aanbieder van een persoonlijke gezondheidsomgeving die het MedMij-label krijgt. Dit label garandeert gebruikers van een PGO dat het voldoet aan standaarden en eisen op gebieden zoals gegevensuitwisseling, beveiliging en privacy.

Dit jaar maakt de PGO deel uit van een gecontroleerde livegang (GLG) van MedMij. Drie huisartsenpraktijken in de regio Utrecht doen mee aan de GLG die tot 20 april duurt. Een kleine groep patiënten krijgt via PGO’s Quli en Ividio toegang tot labuitslagen van bijvoorbeeld een bloedtest. Diagnostisch lab Saltro werkt ook mee en geeft meer duiding aan de uitslagen, wat het al langer doet in onder meer het eigen Uitslagenportaal.

Secretaris-Generaal Erik Gerritsen van VWS gaf bij de online presentatie van de GLG tijdens de Slimme Zorg Estafette in februari aan te hopen dat 2021 toch echt het jaar van de doorbraak van de PGO wordt. We dachten dat het in 2020 tractie zou krijgen. Het was toen al technisch mogelijk. Maar al kan ik morgen een PGO al downloaden, er is nog niet veel om te downloaden. Corona kwam er ook tussen door. Maar we zetten nu steeds meer stappen.”

GGZ-appwijzer: meer inzicht

De Nederlandse ggz en MIND lanceerden de GGZ-appwijzer in de zomer van 2020. Het platform biedt overzicht en inzicht in het oerwoud van duizenden apps bedoeld voor de geestelijke gezondheidszorg. Van meditatie tot zelfmoordpreventie, van stemmingsmeters tot ondersteuning bij paniekaanvallen. De appwijzer is onderdeel van de regeling VIPP GGZ. E-health in de ggz omvat onder andere online psycho-educatie en behandelmodules, beeldbellen, VR en apps.

In januari waren er al ruim 50 apps door de appwijzer beoordeeld. De bijbehorende website biedt inzicht in zaken als de betrouwbaarheid, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van mentale gezondheids-apps. Ggzapp-wijzer beantwoordt de vraag van zowel behandelaren als cliënten om meer inzicht te krijgen in het groeiende aanbod van ggz-apps.