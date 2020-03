PharmaSwap voorkomt verspilling overgebleven medicijnen

PharmaSwap is een besloten marktplaats waar apothekers vraag en aanbod van niet verstrekte geneesmiddelen bij elkaar kunnen brengen. Daarbij gaat het, bijvoorbeeld om (dure) medicijnen die over zijn na het stoppen van een therapie of na het overlijden van een patiënt. Met PharmaSwap kan voorkomen worden dat deze medicijnen ongebruikt blijven en na de houdbaarheidsdatum vernietigd worden.

Als voorbeeld wordt een apotheker uit Groningen genomen die medicijnen over heeft en dat op PharmaSwap meldt, en vervolgens in contact komt met een Zeelandse apotheker die juist dat medicijn zoekt.

Overgebleven medicijnen van apotheken

Binnen het platform worden alleen medicijnen aangeboden en verhandeld die zijn overgebleven bij een leverancier of apotheek. Omdat die volgens de wettelijke regels bij apotheken opgeslagen worden, is de kwaliteit van de geneesmiddelen gegarandeerd. Medicijnen die over zijn maar al bij een patiënt geweest zijn, worden niet aangeboden. Daarvan kan immers niet gegarandeerd worden dat deze te allen tijde volgens de wettelijke regels bewaard en opgeslagen zijn.

PharmaSwap heeft in de afgelopen maanden geneesmiddelen ter waarde van 120.000 euro een nieuwe bestemming gegeven. Die middelen zouden anders vernietigd worden. Op dit moment doen 90 apotheken, verdeeld over heel Nederland, mee. De totale waarde van de medicijnen die op dit moment via PharmaSwap aangeboden worden bedraagt 200.000 euro.

Aantal deelnemers moet groeien

De initiatiefnemers, Pieter Oosthof en Jelmer Faber, zien veel toekomstmogelijkheden voor hun platform. “Wij zouden graag zoveel mogelijk apotheken door heel Nederland willen bereiken om mee te doen en zo de impact van PharmaSwap zo groot mogelijk te maken. Als we met de huidige gebruikers al zoveel kunnen besparen en je bedenkt dat er in Nederland zo’n 2000 apotheken zijn, dan zouden we miljoenen euro’s kunnen besparen als iedereen meedoet.”

Met de KNMP Zorginnovatieprijs is een bedrag gemoeid van 10.000 euro. Dit is bedoeld als stimulans zodat innovatieve apothekers hun ideeën delen en verder kunnen uitwerken. In de voorgaande jaren werd deze prijs onder andere gewonnen door de Medicatie Controle App met elektronische toedien-registratie van BENU (2017) en de pilot ‘Lab door Apotheek Bepaald’ (LAB) van Apotheek West Friesland (2019).