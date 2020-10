Pharos e-learning voor effectieve communicatie in de zorg

Met de e-learning ‘Effectieve communicatie in de zorg’ worden professionals in zorg en welzijn getraind in het toepassen van laagdrempelige communicatie. Die vaardigheden stelt hen in staat beter door te dringen tot patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Nederland telt zo’n 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Ruim een kwart (29%) van alle volwassen Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Hierdoor hebben zij moeite met het vinden van informatie over hun gezondheid. En als ze die informatie al kunnen vinden, dan is voor hen ook het begrijpen en toepassen een probleem.

De gevolgen daarvan kunnen verstrekkend zijn. In Nederland leven mensen die alleen de basisschool gedaan hebben gemiddeld 6 jaar korter, en 15 jaar in minder goed ervaren gezondheid, dan mensen met een hbo- of universitaire opleiding.

E-learning voor effectieve communicatie

De e-learning bestaat uit vier modules die samen zo’n twee uur in beslag nemen. Hulpmiddelen en tools zijn apart opgenomen en diverse ervaringsdeskundigen vertellen in video’s hun verhaal. “Het is breed opgezet en toegankelijk door de video’s. Ik voelde me echt uitgedaagd”, aldus Tineke Bos, leidinggevende bij de Stichting Wijkteams Amersfoort.

Om de e-learning te volgen moeten zorgverleners een kosteloos account aanmaken op het Pharos platform. De vier modules van de e-learning:

Module 1: Signaleren van beperkte gezondheidsvaardigheden

Module 2: Heldere gesprekken

Module 3: Eenvoudig voorlichtingsmateriaal

Module 4: In de praktijk

De e-learning wordt afgesloten met een toets en is voor de volgende beroepsgroepen geaccrediteerd:

Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN)

Categorie Algemene scholing cluster 1,2 en 3 – 2 punten;

Cluster 1: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten;

Cluster 2: medisch specialisten;

Cluster 3: sociaal geneeskundigen

Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals – 2 pt

Categorie Scholing Algemeen verpleegkundigen en verzorgenden

NVvPO – 2 pt

Categorie Nascholing praktijkondersteuners

Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register– 2 pt