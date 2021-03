Philadelphia komt met digital human Sophi voor medewerkers

Sophi is in samenwerking met Deloitte Digital ontwikkeld. In de komende periode moet zij steeds intelligenter worden op basis van onder meer al gevoerde gesprekken. Daardoor kan zij in de nabije toekomst ook over andere onderwerpen praten. Inzet bij de ondersteuning van cliënten zou dan een mogelijkheid zijn. Philadelphia ondersteunt mensen met een beperking.

Rol in zelfredzaamheid

Uit het onderzoek dat Philadelphia al ruim vier jaar doet met sociale robots blijkt dat mensen met een verstandelijke beperking door de inzet van sociale robots zelfstandiger leven. Sommige mensen worden zo meer zelfredzaam, ervaren meer eigen regie en krijgen daardoor meer plezier in hun dagelijkse leven. Wellicht kan Sophi hier ook een betekenisvolle rol krijgen voor cliënten, hoopt de zorgaanbieder.

Na een ontwikkelingsperiode van een half jaar kan Sophi nu op de meeste vragen omtrent het roostersysteem een antwoord geven. Het doel van het werken met de digital human is het ontlasten van de servicedesks van Philadelphia, die normaal de vragen binnenkrijgen. Deze desks blijven overigens beschikbaar voor de complexere vragen. Daarnaast moet het plannen, ruilen en wijzigen van diensten gemakkelijker en overzichtelijker worden door de inzet van Sophi.

Toegevoegde waarde Sophi

Philadelphia verwacht dat Sophi door haar zelflerend vermogen in de toekomst antwoord kan geven op een toenemend aantal vragen. De organisatie gaat haar voeden met informatie over andere onderwerpen, zodat bredere inzetbaarheid mogelijk wordt. Zowel interne als externe toepassingen worden onderzocht en waar van toegevoegde waarde wordt Sophi gefaseerd ingevoerd.

Met de invoering van Sophi zet Philadelphia een belangrijke stap op weg naar een zo efficiënt en effectief mogelijke organisatie. Hierdoor kunnen medewerkers de beschikbare tijd zoveel mogelijk besteden aan de mensen die zij ondersteunen.

Digital human Wendy

Zorgorganisatie Omring begon samen met Deloitte Digital in mei 2020 met een ‘Digital Human’ pilot onder de naam Wendy om ouderen die vragen hebben over het coronavirus te kunnen bijstaan. Door de beperkende coronamaatregelen zitten veel ouderen thuis, verstoken van dagelijks en menselijk contact. De kunstmatig intelligente digitale assistent Wendy moest dit deels opvangen. De pilot met Wendy, zo stelden de initiatiefnemers, was een eerste stap naar een nieuwe manier van informatievoorziening in een toekomst waar de mens centraal staat.

Het was een geslaagde pilot van Omring en Deloitte Digital met veel positieve reacties, zo stelde CIO Marcel Ensing in ICT&health 1, 2021. “We zijn in de gezondheidszorg de tweede partij wereldwijd die dit voor elkaar hebben gekregen.” Reden genoeg om het vriendelijk-kunstmatige gezicht van Wendy op de omslag van de kersverse meerjarenvisie digitalisering van Omring te zetten.