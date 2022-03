Philadelphia op weg naar datagedreven zorg

De juiste informatie op het juiste moment bij de juiste persoon krijgen. Daarnaar streven business intelligence analisten van Philadelphia. Locatiedashboards spelen hierbij op meerdere zorgcentra van Philadelphia een belangrijke rol. “Met allerlei kleine experimenten beweegt business intelligence zich steeds meer in de richting van datagedreven zorg”, vertellen Janneke Richter en Maaike van den Berg van Philadelphia.

Stichting Philadelphia biedt begeleiding aan mensen met een beperking. Het gaat om cliënten die uniek zijn en in meer of mindere mate ondersteuning of dagbesteding nodig hebben. Dat gebeurt op vele verschillende woonlocaties. In zo’n grote organisatie is het essentieel dat de juiste informatie bij de juiste persoon terechtkomt.

Technologie en data

Door de inzet van technologie worden door de stichting steeds meer data verzameld. Met deze data worden de medewerkers bij hun dagelijks werk geholpen. Dit gebeurt onder meer met locatiedashboards. Op deze dashboards zien zorgmedewerkers informatie of incidenten, verzuim, financiën en tal van andere info.

Zo ontstaat meer eigen verantwoordelijkheid en zelforganisatie. Janneke: “We gaan met vragen uit de praktijk aan de slag om met inzet van data te werken aan passende oplossingen. Samen zorgen we ervoor dat medewerkers kunnen beschikken over juiste en actuele informatie.”

Slim incontinentiemateriaal

Door middel van kleine experimenten beweegt Business Intelligence steeds meer de richting op van datagedreven zorg vinden Janneke en Maaike. Voorbeelden daarvan zijn slim incontinentiemateriaal waarbij een sensor in de luier meldt wanneer een luier s’nachts vervangen moet worden. Onnodige verschoningen worden zo voorkomen en dat scheelt nachtrust voor de cliënt én ontlast de zorgprofessionals.

Een belangrijk ander voorbeeld is zorgdomotica en de vraag of de data die hieruit voortkomen als informatie kunnen dienen; bijvoorbeeld om de werkdruk te verlagen. Data kunnen ook gebruikt worden om de werkdruk te verlagen, de instroom te verbeteren en de uitstroom te verminderen.

Ander voorbeeld datagedreven zorg

Bij steeds meer zorgorganisaties is men bezig met het doorontwikkelen van data gedreven zorg. Een goed ander voorbeeld is te vinden bij de Twentse instelling voor jeugdzorg Jarabee. Deze organsisatie ontwikkelt een business intelligence platform om meer inzicht te krijgen in een reeks belangrijke prestatie-indicatoren. Dit maakt het mogelijk om beter en tijdig verantwoording te kunnen afleggen richting opdrachtgevers.