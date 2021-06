Philips: AI kan gezondheidszorg revolutionair veranderen

Philips benadrukt onder andere het belang van Europese innovatiehubs. Op dit moment is bijna tweederde van de totale onderzoeksstaf van Philips, ook als het gaat om ontwikkeling als AI in de gezondheidszorg, in Europa gevestigd. Zij werken onder andere in laboratoria in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. “In deze innovatiecentra werken we aan de gezondheidszorgtechnologie van morgen, met een sterke, toenemende focus op het benutten van de mogelijkheden die digitale technologieën bieden”, vertelde Hans Hofstraat, Vice President Research bij Philips.

“In de wereld zijn we van elkaar afhankelijk, iets wat de COVID-pandemie opnieuw heeft aangetoond. Als we elkaar inspireren en de lat hoger leggen als het gaat om wat we van elkaar verwachten, dan kunnen we zoveel doen. Bij Philips innoveren we altijd samen met onze klanten; hen aan tafel uitnodigen geeft innovatie zoveel meer impact”, aldus Van Houten tijdens de meeting met de drie politici.

De AI revolutie

AI zal in de nabije toekomst in alle innovaties ingebed worden. Daarbij is het wel van belang dat goed gekeken wordt hoe het gebruik van data mogelijk wordt zodat de privacy en veiligheid van patiënten gewaarborgd blijft. “We moeten vooruitkijken en gegevens ontsluiten. Vandaag zijn de gegevens in Europa volledig gefragmenteerd en niet gemakkelijk te ontsluiten. Als we niets doen, zal dat de vooruitgang van innovatie afremmen”, aldus Milan Petković, Head of Research AI Data Science & Digital Twin.

Hij presenteerde tijdens het bezoek van de drie politici verschillende Philips-oplossingen die zijn gebaseerd op AI. “Onze Intellivue Guardian-software is in staat om verslechtering van patiënten in een vroeg stadium te detecteren, omdat we veel gegevens over vitale functies hebben verzameld. Dankzij machine learning werd de software steeds beter in het detecteren van vroege waarschuwingssignalen”, zo vertelde Milan.

Het belang en de potentie van AI voor de gezondheidszorg kwam ook uitgebreid aan bod tijdens de Dutch Technology Week. Daar sprak Merlijn Sevenster uitgebreid over dit onderwerp. Hij werkt als Principal Scientist bij Philips Research al ruim dertien jaar aan de klinische toepassing van AI. “Op dit moment is een van de praktische toepassingen het verbeteren van de kwaliteit van de basiszorg. Het verschil in kwaliteit in zorg dat geleverd wordt door verschillende ziekenhuizen is groot. Met AI kunnen we nu al het basisniveau van de zorg omhoogtillen en daarmee wereldwijd heel veel mensen helpen. Ziekenhuizen worden digitaler, dus zijn er meer patiëntgegevens beschikbaar dan ooit tevoren. Van die gegevens kun je leren om diagnoses en behandelingen in de toekomst steeds verder te verbeteren.”

“In de toekomst verwacht ik dat AI steeds beter gaat worden in prognostiek. Dat als een patiënt nu nog gezond is, maar je op basis van ontwikkelingen in het weefsel al ziet dat er iets aan de hand gaat zijn, je in een heel vroeg stadium kunt ingrijpen”, aldus Merlijn.

Philips nu Innovation Partner ICT&health

De zorgsector moderniseert met de relevante technologieën, nieuwe middelen en slimme innovaties. Hiervoor wordt constant gezocht naar de beste oplossingen, kennis en inzichten. Philips is op het gebied van innovatie een van de wereldwijde voorlopers. Daarnaast speelt het bedrijf mondiaal ook een prominente rol als het gaat om het (technisch) vooruit helpen van de zorg.

Wij zijn daarom ook trots dat Philips besloten heeft zich aan te sluiten als Innovation Partner van ICT&health. De innovation partner groep is divers en bestaat na de komst van Philips nu uit achttien organisaties met een toegevoegde waarde voor de toekomstbestendigheid van de zorg.