Philips CEO Frans van Houten draagt stokje over

Frans van Houten heeft een lange Philips-historie. Zo was zijn vader al directeur bij het bedrijf en heeft hij er zelf lange tijd gewerkt voordat hij in 2006 wegging om de afgesplitste semiconductor-dochter NXP te leiden. Hij heeft er naar eigen zeggen een passie voor innoveren aan overgehouden, maar ook het besef dat innovatie niet alleen briljante technologie is. “Het organiseren van een goede basis voor succesvolle innovatie is net zo belangrijk.”

Na 12 jaar intensief leiderschap is het nu dus tijd voor afscheid van de CEO. Feike Sijbesma, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Koninklijke Philips zegt er het volgende over: “Ik wil ik Frans bedanken voor zijn transformationele leiderschap van Philips in de afgelopen bijna 12 jaar. Geleid door zijn visie en de uitvoering van de strategische routekaart, heeft hij met succes leiding gegeven aan de transformatie van het bedrijf van een gediversifieerd industrieel conglomeraat naar een gerichte, wereldwijde leider op het gebied van oplossingen in gezondheidstechnologie.”

Digitalisering en cloudtechnologie

Frans van Houten timmerde bij Philips, wereldleider in gezondheidstechnologie, onder meer aan de weg aan digitalisering en oplossingen in de cloud. De versnelling van het gebruik van e-health toepassingen is voor van Houten een validatie van de strategie die Philips al geruime tijd volgt. In 2020 zei hij al: “We roepen al jaren dat zorgverleners meer zouden moeten samenwerken en daarbij gebruik maken van e-health toepassingen als teleradiologie en telepathologie. Ik verwacht dat er nu een versnelling optreedt in de adoptie van deze cloudtechnologie.” Die versnelling is er inderdaad gekomen en Philips speelt daar met een innovatief portfolio op het gebied van apparatuur, big data en cloudoplossingen uitstekend op in.

Nieuwe CEO Roy Jacobs

Opvolger Roy Jacobs heeft net als Van Houten ook een stevige achtergrond en de nodige ervaring in internationale transformaties. Hij was bij Philips onder meer succesvol met het ombuigen van bedrijven naar klantgerichte groeiorganisaties. Tevens heeft hij de ‘Connected Care-portfolio’ van het bedrijf effectief versterkt door succesvolle overnames in ziekenhuis- en ambulante zorginstellingen.



Met de Connected Care oplossingen zorgt Philips ervoor dat artsen effectieve verbinding houden met patiënten. Dit doen we door op heldere manieren patiëntinformatie leveren, zodat zorgverleners en hun patiënten optimaal worden bediend. Connected care staat voor de onderlinge informatie-uitwisseling door middel van technologie en daarmee het verbinden van alle zorgverleners uit de zorgketen. Big data bieden nu en in de toekomst bijvoorbeeld oneindig veel kansen voor connected care. Als je in een geïntegreerd zorgstelsel op eenduidige wijze data registreert en die met elkaar deelt, kun je bijvoorbeeld veel sneller vooraf patronen herkennen en inzicht krijgen welke problemen tot welke complicaties leiden.

Leider in gezondheidstechnologie

Roy Jacobs laat weten verheugd te zijn over het feit dat hij de kans krijgt om Philips te leiden en te helpen bij het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van mensen door middel van innovatie. De belangrijkste prioriteiten in de komende jaren voor de CEO zullen het verder verdiepen van de kwaliteits- en patiëntveiligheidscapaciteit in het hele bedrijf zijn.



“Ik wil voortbouwen op de sterke basis van het bedrijf als een doelgerichte gezondheidstechnologie leider met diepgaande innovatie en klinische expertise, om te voorzien in de behoeften van patiënten en consumenten, nu en in de toekomst. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met de teams van Philips over de hele wereld om een ​​sterk waardecreatietraject te realiseren voor aandeelhouders en al onze andere belanghebbenden. Ik wil ook van deze gelegenheid gebruikmaken om Frans te bedanken voor zijn vertrouwen en de geweldige steun die hij mij door de jaren heen heeft gegeven.”