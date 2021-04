Philips gebruikt AI voor spraaktoepassingen e-health

Orbita (VS) biedt organisaties in de gezondheidszorg, biowetenschappen en medische technologie HIPAA-conforme chatbots en spraakassistenten voor onder meer ‘digitale voordeur’-toepassingen en patiëntondersteuning op afstand en in de zorginstelling. Het conversatieplatform moet ontwikkelaars en niet-technisch personeel helpen om AI- en cloud-gebaseerde virtuele assistenten te bouwen en te beheren. Deze toepassingen werken volgens Orbita naadloos met slimme luidsprekers, web- en mobiele chat-apps, sms en IVR-services (Interactieve Voice Response), evenals aangepaste apparaten.

Inspelen op versnelde acceptatie e-health

Philips wil inspelen op de versnelde acceptatie van e-health tijdens de COVID-19-pandemie met AI-gebaseerde spraakdiensten, virtuele assistenten en chatbots. Zij spelen een belangrijke rol bij het stimuleren van 24/7 toegang tot gezondheidszorg, meer betrokkenheid van patiënten en het verbeteren van de klinische efficiëntie, verwacht Henk van Houten, Chief Technology Officer en Head of Philips Research.

AI heeft volgens Philips het potentieel om het leven van mensen in het hele gezondheidscontinuüm te verbeteren – van gezond leven en preventie tot diagnose, behandeling en zorg thuis. De voorwaarde is dan wel dat het wordt toegepast met een diepgaand begrip van het leven van mensen en de klinische en operationele context waarin zorgaanbieders actief zijn.

Nieuwste AI-toepassingen

De samenwerking met Orbita maakt deel uit van de algemene strategie van Philips om gebruik te maken van de nieuwste AI-toepassingen waar dit kan bijdragen aan het verwezenlijken van het viervoudige doel van de gezondheidszorg. Philips-CEO Frans van Houten lichtte dit eerder al toe in gesprek met ICT&health. Philips maakt al gebruik van AI in toepassingen voor persoonlijke gezondheid, diagnose en behandeling, en verbonden zorg. Voorbeelden van de oplossingen van Orbita zijn portalen voor patiëntenwerving en -betrokkenheid, virtuele bedassistenten en virtuele zorgcontinuïteitsassistenten.

Philips heeft sinds mei 2020 een minderheidsbelang in Orbita via zijn Health Technology Venture Fund. Philips Ventures beheert een bedrijf-agnostisch digitaal gezondheidsfonds dat investeert in en samenwerkt met veelbelovende startups op het gebied van gezondheidszorginformatica en gezondheidstechnologie om zijn groei te versnellen en bereik te vergroten. Actieve partnerschappen, zoals nu met Orbita, zijn een essentieel onderdeel van het doel van Philips om geïntegreerde oplossingen te ontwikkelen – quadruple aim: betere gezondheidsresultaten, betere ervaringen van patiënten en personeel en lagere zorgkosten.