Philips komt met nieuwe CT- en MRI-oplossingen tijdens RSNA

“Zorgaanbieders worstelen nog steeds met het duurzaam aanbieden van zorg als gevolg van toenemende vraag en tekorten aan personeel”, hoort Van Houten bijna dagelijks in zijn contacten met zorginstellingen. “oplossingen op het gebied van technologie en digitalisering kunnen hen helpen de quadruple aim-doelen te helpen realiseren.”

Verbeteren workflow, productiviteit

In dit kader heeft het bedrijf eerder dit jaar al oplossingen gelanceerd voor het verbeteren van workflow & productivity, zoals een Operations & Command center voor radiologie-afdelingen (inmiddels in bedrijf bij de Britse NHS); een Patient navigation manager (onder meer tegen no shows (-19%) en late cancellations (-14%). Bij Boston Medical Care; Clinical workflow management (voor verbeteringen in productiviteit.

Tijdens de RSNA 2021 komt Philips zoals gebruikelijk ook met nieuwe oplossingen, op de gebieden van MRI, CT, ultrasound, image guided therapy.

De Spectral CT-7500 oplossing combineert nieuwe spectrale detector-CT-beeldvorming en realtime fluoroscopie in een flexibele omgeving waar alle modaliteiten worden bediend via Philips Image-Guided Therapy System – Azurion met FlexArm. De CT-beeldvorming met spectrale detector van Philips in de interventionele suite levert volgens het bedrijf waardevolle aanvullende informatie op bij minimaal-invasieve procedures voor gebieden zoals oncologie, beroertes en traumazorg.

Het AI-gebaseerde MR 5300 1.5T-systeem (met 510(k)-goedkeuring van de FDA) vereenvoudigt en automatiseert volgens Philips complexe klinische en operationele taken met heliumvrije MR-operaties, wat zorgt voor consistente kwaliteit en duurzaamheid voor poliklinische patiënten kliniek en MR-afdelingen. Een Radiology Workflow-oplossing, MR Workspace met AI-assistentie, vereenvoudigt het pad van beeldacquisitie tot diagnose, waardoor technologen de productiviteit en voorspelbaarheid kunnen stimuleren. Het nieuwe MR 7700 3.0T-systeem met multinucleaire klinische mogelijkheden tot slot is ontworpen om diffusiebeeldvorming van de hoogste kwaliteit en geavanceerde neurowetenschappelijke sequenties te leveren.

Nieuwe oplossingen, nieuwe mogelijkheden

“Deze nieuwe oplossingen betekenen onder meer minimaal invasieve technieken voor chirurgie, ook voor chirurgische behandelingen die voorheen niet mogelijk waren”, stelt Dr. Atul Gupta, Chief Medical Officer van de Image-Guided Therapy business van Philips en praktiserend radioloog, in een toelichting op de nieuwe CT-oplossing van Philips. “We kunnen in mensen kijken zonder iemand open te hoeven maken. Dat is het beelddeel, het therapiedeel bestaat uit miniatuur instrumenten die we gebruiken. Dit levert minder schade en sneller herstel voor patiënten op, voorkomt zwaardere operaties, biedt meer behandelmogelijkheden voor chirurgen en lagere zorgkosten.”

Een nieuwe behandeling is bijvoorbeeld die van longkanker, in een pilot samen met het Radboudumc. “Vroegtijdige detectie en behandeling kan tot 80 procent van overlijden door longkanker voorkomen. Met onder meer 3D-diagnostiek kunnen we direct na een diagnose ook opereren, zodat een tumor verwijderd wordt wanneer die nog heel klein is. Ook kunnen we zo bijvoorbeeld operaties aan ruggenwervels verbeteren met toepassing van 3D en AR. Dergelijke oplossingen rollen we momenteel uit in Europa en het Midden-Oosten.”

Daarnaast moet het mogelijk worden om al tijdens een operatie duidelijk te krijgen of alle tumorcellen ook weg zijn, zodat patiënten niet meer een aantal weken hoeven te wachten op een nieuwe CT-scan ter controle. Omgekeerd wordt het mogelijk om al direct na een scan te gaan opereren, zodat diagnostiek en operatie direct achter elkaar kunnen plaatsvinden.

Kostenbesparingen

Van Houten benadrukt het belang van kostenbesparingen op de langere termijn voor ziekenhuizen en andere zorgaanbieders. “Technologie en radiologen zijn goed voor een kleine 20 procent van de totale radiologie-kosten. De rest komt op het conto van ondersteunend personeel. Er is veel meer te besparen door holistisch te kijken naar radiologiekosten en niet alleen naar technologie. We nemen de totale patiëntreis als uitgangspunt, waarbij ook zaken zoals workflow, de kosten van no shows en productiviteit meespelen.”

Daarnaast werkt Philips aan het verlagen van adoptiekosten voor nieuwe technologie en software. “Voor technologie kijken we daarbij naar pay per use-modellen, zodat er geen grote investering vooraf nodig is. Als het gaat om ondersteunende software, dan kun je denken aan SaaS-modellen (software-as-a-service), waarbij het ook gaat om betalen voor gebruik, dus een focus op operationele kosten. Zo moeten ook kleine en middelgrote zorginstellingen nieuwe diagnostische en behandeltechnologie kunnen inzetten.”