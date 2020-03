Philips levert beademingssystemen, breidt productie fors uit

De beademingssystemen die dit weekend geleverd zijn, worden in opracht van VWS verdeeld over de verschillende Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen. Dat geldt overigens ook voor de verdeling van de patiëntbewakingssystemen.

Daarnaast werkt Philips mee aan het ombouwen van reguliere ziekenhuisbedden tot IC-units om de capaciteit van Intensive Care afdelingen te verhogen. “Tot nu toe hebben we al ruim 150 normale ziekenhuisbedden omgebouwd tot bedden met patiëntbewakingssystemen en deze aan de IC-afdeling van diverse ziekenhuizen toegevoegd”, aldus Henk Valk, CEO van Philips Benelux.

Productie beademingssystemen uitbreiden

In het praatprogramma Op1 vertelde Philips topman Frans van Houten dat de Nederlandse overheid de huidige order twee weken geleden geplaatst heeft. Dit was op een moment toen de aanwezige voorraad al aan andere landen verkocht was. Om de productie te verhogen, bouwt Philips op dit moment vijf extra productielijnen. “Daar zijn 1.000 mensen mee bezig. Normaal gesproken zou dit een jaar duren. We proberen het nu in weken te doen”, aldus van Houten bij Op1.

Het dreigende, en in sommige landen al effectieve, tekort aan beademingsapparatuur is in een paar weken tijd een wereldwijd probleem geworden. Vorige week was het nog onduidelijk of Philips de in de VS geproduceerde beademingsapparaten wel zou mogen uitvoeren. De Amerikaanse regering speelde met de gedachte om op last van de zogenoemde Defense Production Act alle kritische apparatuur en middelen te confiskeren.

Daar werd, voor wat betreft de productie van Philips, echter van afgezien. Tegelijkertijd kregen diverse Amerikaanse bedrijven, waaronder General Motors, het ‘bevel’ om beademingsapparatuur te gaan produceren.

‘Alles op alles zetten’

Bij de levering van de eerste 100 beademingssystemen was minister van Rijn (Medische Zorg) zelf aanwezig. “Het kabinet zet alles op alles om de IC-capaciteit met beademingsapparatuur zoveel mogelijk te vergroten. Daarom is deze levering van beademingsapparaten en patiëntbewakingssystemen ontzettend belangrijk. Maar we zijn er nog niet, want er is grote behoefte aan meer apparatuur. Ook de vervolgleveringen moeten zo spoedig mogelijk naar Nederland komen. Deze andere bestellingen zijn al geplaatst.”

Henk Valk van Philips voegt daar aan toe: “We werken nauw samen met het ministerie van VWS om ervoor te zorgen dat we alle beademingsapparaten en patiëntbewakingssystemen de komende weken en maanden kunnen leveren. Onze collega’s in de VS en Duitsland werken rond de klok om de productie van beademingsapparatuur en patiëntbewakingssystemen snel te verhogen.”