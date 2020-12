Philips lijft Amerikaans bedrijf voor hartzorg op afstand in

BioTelemetry levert monitoring systemen voor hartzorg op afstand. Patiënten krijgen daarvoor een apparaatje mee naar huis. Philips produceert en levert met name apparatuur voor hartbewaking voor gebruik in ziekenhuizen. De overname van BioTelemetry betekent voor Philips de grootste acquisitie in twaalf jaar. Begin dit jaar kondigde Philips al aan dat het bedrijf zich in de toekomst volledig op de gezondheidszorg zal storten.

De product- en dienstenportfolio van BioTelemetry bestaat onder andere uit draagbare hartmonitors die hartritmestoornissen draadloos detecteren en digitaal verzenden naar zorgverleners. Denk daarbij aan de mobiele cardiale telemetrie-patch voor ambulante patiënten en uitgebreide Holter-monitor. Daarnaast levert het bedrijf ook AI-gebaseerde data-analyse en diensten.

Hartzorg op afstand

De diagnose en monitoring van hartritmestoornissen zorgt voor 85 procent van de omzet van het bedrijf. Patiënten worden door artsen naar het bedrijf doorverwezen. Die worden vervolgens uitgerust met een hartritmemonitor die op afstand uitgelezen kan worden door het bedrijf. De meetgegevens worden gemonitord en geanalyseerd. Wanneer daar aanleiding toe is, dan kunnen de zorgverleners de patiënt contacteren, advies geven of, indien nodig, een arts inschakelen.

In de VS worden momenteel zo’n 30.000 patiënten per maand naar BioTelemetry doorverwezen. Op dit monitort heb bedrijf de hartritmes van 1 miljoen patiënten. “De overname van BioTelemetry past perfect in onze strategie om een ​​toonaangevende leverancier te zijn van oplossingen voor patiëntzorgbeheer voor het ziekenhuis en thuis”, zegt Frans van Houten, CEO van Philips.

“Het leiderschap van BioTelemetry in de grote en snelgroeiende markt voor ambulante cardiale diagnostiek en monitoring vormt een aanvulling op onze leidende positie in het ziekenhuis. Door gebruik te maken van onze collectieve expertise, zullen we in een optimale positie verkeren om de patiëntenzorg in verschillende zorgomgevingen te verbeteren voor meerdere ziekten en medische aandoeningen”, aldus van Houten.

Marktleider in hartbewakingsapparatuur

De partijen streven ernaar om de overname in het eerste kwartaal van 2021 af te ronden. Daarna wil Philips de producten van BioTelemetry, dat nu nog vooral in de VS actief is, wereldwijd te gaan leveren. Zo wil Philips de globale marktleider op het gebied van hartbewakingsapparatuur worden. Na de overname zullen de circa 1.900 medewerkers van BioTelemetry deel gaan uitmaken van Philips Connected Care.

Philips mikt met de overname ook op significante synergieën dankzij mogelijkheden voor cross-selling, met name in de VS, en geografische uitbreiding. Daarnaast ziet Philips ook synergieën voor portfolio-innovatie, zoals Philips ‘Health Suite digital platform De BioTelemetry-activiteiten zullen naar verwachting met dubbele cijfers groeien.