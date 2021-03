Philips ontwikkelt AI-ondersteunde CT-diagnostiek

Precise Suite biedt naast slimme workflows, van beeldacquisitie tot rapportage, ook AI-ondersteunde beeldreconstructie, geautomatiseerde positionering van de patiënt, bewegingsvrije cardiale beeldregistratie en realtime interventie begeleiding. Dit moet zorgen voor een hogere precisie in dosis, snelheid en het verbeteren van de beeldkwaliteit in de CT-diagnostiek. De meerwaarde van AI bij de medische beeldanalyse werd in een eerder promotieonderzoek al aangetoond.

De snelheid en prestaties van computertomografie (CT) vorderen snel. Ondanks die verbeteringen kampen radiologie afdelingen nog altijd met een aantal uitdagingen. Zoals het waarborgen van de consistentie in beeldkwaliteit terwijl het aantal patiënten dat een CT-scan moet ondergaan sterk blijft stijgen. Tegelijkertijd wordt van radiologie afdelingen gevraagd om de operationele efficiëntie te verbeteren en de kosten per scan te verlagen.

AI-ondersteunde CT-diagnostiek

Met de inzet van kunstmatige intelligentie (AI) kan de Precise Suite workflows stroomlijnen en automatiseren en de beeldkwaliteit maximaliseren. Daardoor wordt het aantal scans dat moet worden herhaald verminderd en het vertrouwen in de diagnostiek verbeterd. Voor afdelingen die CT gebruiken voor interventionele procedures, omvat de Precise Suite ook verbeterde mogelijkheden voor het volgen van naalden.

“Omdat CT een van de meest alomtegenwoordige beeldvormingsmodaliteiten in de geneeskunde is, hebben door AI ondersteunde verbeteringen zoals Precise Suite die zich richten op diagnostisch vertrouwen en verbetering van het werkproces een enorm potentieel om een positieve impact te hebben op de levering van value based healthcare”, aldus Arjon Hoekstra, Head of Precision Diagnosis bij Philips Benelux. De Precice Suite bestaat uit de volgende onderdelen:

Precise Image: Ontworpen om het vertrouwen in de diagnostiek te vergroten en de vermoeidheid van radiologen te verminderen door tegelijkertijd de dosis te verlagen en de beeldkwaliteit te verbeteren.

Precise position: Geautomatiseerde positionering van de patiënt via een door AI ondersteunde camera ontworpen om de nauwkeurigheid van de positionering en consistentie tussen verschillende gebruikers in een fractie van de tijd te verbeteren.

Precise Cardiac: Zero-click-techniek, ontworpen om cardiale beeldvorming bij een hoge hartslag te verbeteren door hartbeweging te compenseren.

Precise Intervention: Biedt automatische naaldvolging en -geleiding, ontworpen om de efficiëntie en het vertrouwen in CT-geleide procedures te verbeteren.

Belangrijk detail: de Precise Suite oplossing is een werk in uitvoering zonder CE-markering en daarom op dit moment nog niet beschikbaar.