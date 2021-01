Philips op CES: centrale rol zorg thuis tijdens corona

E-health, zoals tandheelkunde thuis, virtuele zorg en monitoring op afstand, heeft een belangrijke rol gespeeld tijdens de coronapandemie. Het zal een centrale rol blijven spelen bij gezondheid en welzijn na COVID-19, benadrukt Philips in een presentatie over zijn aanwezigheid op de elektronicabeurs CES (11-14 januari). De health technology-leverancier toont onder meer zijn oplossingen voor het verbeteren van zorg in het ziekenhuis en de thuisomgeving. Philips benadrukt op CES Digital 2021 de centrale rol van gezondheidszorg thuis