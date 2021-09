Philips toont virtueel toepassingen voor hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten zijn volgens Philips wereldwijd de grootste uitdaging voor de zorgsector, als een van de belangrijkste doodsoorzaken wereldwijd. De kosten in verband met hart- en vaatziekten stijgen exponentieel, met een verwachte kostengroei van 101 procent tegen 2035.

Gepersonaliseerd beheer

De eisen aan cardiologieafdelingen worden steeds hoger, wat artsen dwingt om de levering van hoogwaardige zorg evenredig te verdelen over een toenemend aantal complexe patiënten, terwijl ze tegelijkertijd moeten omgaan met de druk om de afdelingsefficiëntie te verbeteren. Definitieve diagnostiek, innovatieve procedures en gepersonaliseerd beheer voor patiënten met hart- en vaatziekten zijn volgens Philips dan ook essentieel om aan deze hoge eisen te voldoen.

Het bedrijf presenteerde zijn portfolio op dit gebied in een virtuele omgeving, aangezien het ESC-congres van de European Society of Cardiology, dit jaar volledig virtueel gehouden werd, van 27-30 augustus.

Cardiale beeldvorming

Philips Spectral CT 7500 voor geavanceerde cardiale beeldvorming. De Spectral CT 7500, ontworpen voor diagnose, bouwt voort op Philips’ portfolio op het gebied van cardiale beeldvorming door snelle hartscans te leveren met uitstekende visualisatie van hartkransslagaders en spectruminformatie voor elk onderzoek. Met de spectrumdetector is de Spectral CT 7500 naar zeggen van Philips het enige systeem dat voor alle patiënten, van pediatrie tot bariatrie, op dezelfde tijd en plaats spectrale hartgegevens verzamelt. Het intelligente systeem zou 34 procent sneller voor de tijd tot diagnose, 25 procent sneller bij herhaalde scans en 30 procent sneller bij vervolgscans in vergelijking met conventionele CT.

Echografie

Nieuwe innovaties op het gebied van echografie verbeteren de klinische efficiëntie en het diagnostisch vertrouwen. Deze technologieën voor echobeeldvorming, kwantificering en zorg op afstand van Philips moeten helpen het klinische vertrouwen te vergroten, repetitieve taken te automatiseren en artsen en patiënten op afstand en veilig met elkaar in contact te brengen. Philips brengt platforms voor echografie EPIQ CVx en Affiniti CVx, TOMTEC geavanceerde analyse, ondersteuning voor beslissingen op afstand met Collaboration Live en multimodale beeld- en informatiebeheeroplossingen van (IntelliSpace Cardiovascular) samen in een end-to-end workflow, voor een geïntegreerde ervaring in echocardiografie.

Atrium Health, een grote zorgorganisatie in de VS, maakt gebruik van Collaboration Live, met realtime begeleiding voor echoscopisten en het bedienen van echoapparaten vanaf 80 kilometer afstand. Met Collaboration Live voert het cardiologieteam van Atrium Health onderzoeken die doorgaans 30 minuten duren nu in 10 minuten uit.

Bewaking vitale functies

Philips demonstreerde verder de integratie van zijn Interventional Hemodynamic System en draagbare Patient Monitor IntelliVue X3, dat hemodynamische (bloedstroom) metingen vanaf de tafel in het katheterisatielab en continue bewaking van de belangrijkste vitale functies tijdens het patiënttraject biedt. De integratie biedt volgens Philips de mogelijkheid voor bewaking tijdens beeldgeleide procedures op het Philips Image Guided Therapy-systeem, Azurion, dat de workflow verbetert met uitgebreide patiëntendossiers die tijdige klinische besluitvorming ondersteunen tijdens interveniërende cardiologische procedures en daarna.

Informatica-oplossingen

Cardiologische informatica-oplossingen zorgen voor bruikbare inzichten die de cardiologische zorg verbeteren. De cardiovasculaire informatica-oplossingen van Philips bieden volgens het bedrijf een consistente end-to-end intuïtieve workflow voor eenvoudige toegang tot het cardiovasculaire traject van een patiënt. Door verschillende klinische systemen in de onderneming met elkaar te verbinden en te integreren, moet het hartzorgteam snelle klinische beslissingen kunnen nemen op basis van de gegevens waar en wanneer dat nodig is. De cardiologische informatica-oplossingen van Philips, slimme intelligente algoritmen en voorspellende analyses werken samen om de patiëntendoorvoer te optimaliseren.

Lees ook de bijdrage van Philips in ICT&health 4, over de samenwerking met het IJsselland Ziekenhuis.