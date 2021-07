Philips versnelt diagnostiek en behandeling bij beroerte

In Nederland worden jaarlijks 40.000 mensen getroffen door een beroerte. In 2019 telde ons land dagelijks ongeveer 25 sterfgevallen als gevolg van een beroerte. In totaal leven in Nederland bijna 360.000 mensen met de gevolgen van een hersenbloeding of herseninfarct. De sleutel tot het beperken van het risico op overlijden of invaliditeit is een zo snel mogelijke diagnostiek en behandeling van de patiënt na een beroerte.

“Voor een snellere behandeling van patiënten met een beroerte kan vooral in de workflow veel tijdwinst worden behaald. Om de doorlooptijd voor patiënten te verkorten, moet cruciale patiëntinformatie, zoals medische beelden van hoge kwaliteit, sneller worden uitgewisseld tussen ziekenhuizen en afdelingen om te kunnen bepalen wat de beste behandeling voor de patiënt is”, aldus Professor Dr. Wim van Zwam, interventieradioloog bij het Maastricht UMC+.

Innovatie in diagnostiek en behandeling

Philips heeft de afgelopen periode diverse oplossingen en innovaties geïntroduceerd om de diagnostiek en behandeling van beroertes te versnellen. De door Philips ontwikkelde nieuwe aanpak maakt deel uit van een die portfolio. Een van die oplossingen is een nieuwe 3D-visualisatie en meet-tool, Smart CT genaamd. Daarmee wordt de beeldvormingsfunctionaliteit van de Azurion Angio-suite geoptimaliseerd.

Daarnaast introduceerde de fabrikant dus een nieuwe aanpak om vroegtijdig – binnen zes uur na de eerste symptomen – met de behandeling voor een beroerte te beginnen. Bij die aanpak kunnen in bepaalde omstandigheden diagnostische CT- of MRI-scans worden overgeslagen.

Onderzoek naar betere zorg

Philips heeft onlangs de eerste patiënt aangekondigd die deelneemt aan het WE-TRUST onderzoek. Dit is een wereldwijd klinisch onderzoek in meerdere centra waarin de impact van een Direct to Angio Suite-workflow wordt onderzocht. Deze workflow is er specifiek op gericht de zorg voor patiënten met een beroerte te verbeteren. Met deze aanpak kan een snellere behandeling gerealiseerd worden. Gecombineerd met de nieuwe SmartCT-beeldvormingsfunctionaliteit in de Philips Azurion Angio-suite kan verdere informatie worden verzameld om te beoordelen welke behandeling passend is.

Voor de behandeling van beroertes heeft Philips een ruim pakket van oplossingen, voor het volledige zorgtraject, beschikbaar. Die variëren van de bewaking en communicatie na een beroerte in ambulances, de beoordeling op afstand van patiënten met een beroerte, diagnostische beeldvorming en analyse, beeldgestuurde therapie en neurologische bewaking en beoordeling.