Philips verwacht versnelling gebruik e-health toepassingen

De versnelling van het gebruik van e-health toepassingen is voor van Houten een validatie van de strategie die Philips al geruime tijd volgt. “We roepen al jaren dat zorgverleners meer zouden moeten samenwerken en daarbij gebruik maken van e-health toepassingen als teleradiologie en telepathologie. Ik verwacht dat er nu een versnelling optreedt in de adoptie van deze cloudtechnologie”, aldus de CEO.

Thuiswerken met e-health toepassingen

Deze technologie zal leiden tot een afname van de werkdruk bij zorgverleners. Daarnaast kan gebruik van e-health toepassingen er toe leiden dat ook in de zorg thuiswerken mogelijk wordt. “Door patiënten van afstand te monitoren voorkom je ook dat mensen risico’s moeten nemen”, zo voegt van Houten toe.

Op dit moment, ten tijde van de COVID-19 pandemie, biedt Philips ziekenhuizen ook de mogelijkheid patiënten op afstand te screenen en monitoren met behulp van een corona-screener. Met Dat is een zogenoemde ‘lite’ versie van de QuestManager van Philips VitalHealth, met specifieke corona-gerelateerde vragenlijsten, voor ziekenhuizen die nog geen VitalHealth klant zijn. Die kunnen de corona-screener voor de genoemde taken inzetten. Koppeling met een lokaal ECD is echter niet mogelijk.

COVID-19 portaal

Philips heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het COVID-19 portaal van VWS. Hiermee wisselen ziekenhuizen medische informatie van corona patiënten uit. “De uitwisseling van data is van enorm belang om de zorg van patiënten met COVID-19 zo optimaal mogelijk te laten verlopen.”

Het portaal wordt onder meer gebruikt bij het verdelen van de IC-capaciteit in de Nederlandse ziekenhuizen. Wanneer een corona patiënt verplaatst wordt naar een ander ziekenhuis, dan is het belangrijk dat de medische gegevens van die patiënt ook op de nieuwe locatie direct toegankelijk zijn. “De uitwisseling van data is van enorm belang om de zorg van patiënten met COVID-19 zo optimaal mogelijk te laten verlopen”, aldus van Houten.