Pieter van Foreest rolt slimme medicatie dispenser uit

Met de uitrol van de cMed Plus, die sinds juni in Nederland beschikbaar is, is Pieter van Foreest samen met SPITS een van de eerste Nederlandse zorgorganisaties die met deze nieuwste versie van de slimme medicatie dispenser werkt. Daarvoor sloot Pieter van Foreest in de herfst van vorig jaar al een overeenkomst met leverancier FocusCura.

“De cMed Plus maakt het onze cliënten mogelijk om gemakkelijk en zelfstandig hun eigen medicatie in te nemen. Waar eerst de thuiszorgmedewerker elke keer voor medicatie-aanreiking bij de cliënt aan huis kwam, wordt nu deze slimme dispenser ingezet. Cliënten zijn zo veel zelfstandiger en niet meer afhankelijk van het tijdstip waarop de thuiszorg langskomt”, zo vertelt rank Kardolus, manager Thuiszorg bij Pieter van Foreest.

Medicatie dispenser verhoogt therapietrouw

Kardolus benadrukt dat de ingebruikname van een slimme medicatie dispenser niet betekent dat reguliere thuiszorg bezoeken geschrapt zullen worden. De cMed Plus betekent dat cliënten veilig, zelfstandig en op de juiste momenten hun medicatie kunnen innemen. Per ongeluk een pilletje vergeten wordt daarmee zo goed als verleden tijd. Daarnaast worden fouten in medicatiegebruik voorkomen en de therapietrouw vergroot. Met cMed Plus moeten zowel cliënten als zorgverleners ontzorgd worden.

“Uiteraard blijft de thuiszorg langskomen voor de overige zorgtaken en blijven ze betrokken. Zij kunnen onder andere op afstand meekijken of de cliënt de medicijnen heeft uitgenomen en ontvangen een signaal wanneer dit niet zo is. Een veilig en gerust gevoel voor zowel de cliënt als voor de zorg”, zegt Kardolus.

“We werken al jaren met elkaar samen en zijn blij dat Pieter van Foreest ook op het gebied van medicatie-aanreiking kiest voor een stap voorwaarts met een nieuwe generatie, betrouwbare technologie. Samen verbeteren we de medicatieveiligheid en therapietrouw en geven we de regie waar mogelijk weer terug aan de cliënt. Daarnaast wordt het mogelijk om de hele keten in beeld te brengen en komt er data beschikbaar voor onderzoek”, aldus de Raoul Zaal CEO van leverancier FocusCura.