De vouchers worden jaarlijks toegekend aan healthcare onderzoeksprojecten in de regio Twente en Salland door het Pioneers in Health Care Innovatiefonds. Om in aanmerking te komen voor een van de vouchers moet de nadruk bij de ingediende projecten liggen op de toepassing van nieuwe technologie in de zorg, die leidt tot patiëntvriendelijkere en betere zorg.

“Deze vouchers zijn een hele goede stimulans om het onderzoek in de regio, zowel met de andere ziekenhuizen en de onderwijsinstellingen, te versterken en uit te breiden. Met twee vouchers als hoofdaannemer en twee als mede-aanvrager voor twee healthcare projecten hebben we het als Deventer Ziekenhuis goed gedaan. Maar ook voor de projecten die geen voucher hebben gewonnen, gaan we kijken of we (bijvoorbeeld met studenten) onderzoeken toch kunnen gaan opstarten”, aldus Joyce Faber, manager Wetenschapsbureau en Innovatie.

Innovatieve healthcare projecten

De eerste PHIC-voucher is toegekend voor onderzoek naar een belangrijke complicatie na een Descemet Membraan Endotheel Transplantatie (DMEK). Daarbij kan transplantaatloslating optreden, waardoor het nodig is opnieuw een luchtbel te plaatsen om het transplantaat aanliggend en functioneel te laten zijn. Met name oudere patiënten hebben een hoger risico op loslatingen. Platte bedrust na de operatie wordt nodig geacht om het transplantaat door de luchtbel aanliggend te krijgen. Het onderzoek kijkt naar de relatie tussen het risico op transplantaatloslating en de mate waarin patiënten de platte bedrust in de eerste 24 uur kunnen volbrengen.

De tweede voucher is voor onderzoek naar Live 3D microchirurgie. Binnen de microchirurgie zijn zorg en supervisie op afstand middels online verbinding en ‘live’ 3D visualisatie van de beelden van de operatiemicroscoop zijn onmisbaar voor een gedetailleerd en stereoscopisch beeld. Dit project richt zich op de ontwikkeling van een 3D-viewer op basis van een smartphone, tablet of computerscherm in combinatie met een veilig softwareplatform dat het mogelijk maakt om buiten het operatiecomplex ‘live’ en driedimensionaal mee te kijken door de operatiemicroscoop, overal ter wereld.