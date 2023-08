Pillbot neemt thuis kijkje in spijsverteringskanaal

De zogeheten pillbot is een belangrijke troef voor de startup. Het gaat om een veelbelovend novum, dat echter nog niet goedgekeurd is door de FDA. De ontwikkeling is echter wel al in een gevorderd stadium, hetgeen ook blijkt uit de prestigieuze presentatie die er in oktober 2023 in Malta aankomt.

Robotpil rukt op

Het idee van een robotpil is op zich niet meer nieuw. In Nederland zijn bijvoorbeeld al zogeheten videocapsules beschikbaar, zoals een videopil voor endoscopie. Het gaat dan om een onderzoek in het ziekenhuis, waarbij de arts de binnenkant van het spijsverteringskanaal kan bekijken. Het onderzoek gebeurt met behulp van een hele kleine camera die in een capsule met de grootte van een flinke vitaminepil. Meestal verlaat de videocapsule binnen 24-48 uur je lichaam met de ontlasting.

Een ander voorbeeld van een slimme robot die in het lichaam speurt, hebben onderzoekers van de Universiteit van Leeds onlangs gepresenteerd. Het gaat hier om een minuscule chirurgische robot die tot diep in de longen kan reizen om de eerste tekenen van kanker op te sporen en te behandelen.

Gemotoriseerde pillencamera

Wat de nieuwe pillbot voor onderzoek van het spijsverteringskanaal bijzonder maakt, is dat hij volledig thuis kan worden ingezet en dat de analyses op afstand kunnen worden uitgelezen. Zelf spreekt Endiatx van een multicopter drone die thuis in je maag zijn verkennende werk doet. Het gaat dus om een gemotoriseerde pillencamera, die door een arts op afstand in de maag kan worden gemanoeuvreerd. De pillbot diagnosticeert ziekten dus zonder ziekenhuisbezoeken of verdoving.

Een opvallend kenmerk van de pillbot is dat hij fungeert als een virtuele endoscoop, waardoor artsen via telemedicine het inwendige van het lichaam van een patiënt kunnen bekijken zonder invasieve procedures of sedatie. Met behulp van een smartphone-app kunnen artsen de pillbot nauwkeurig door het spijsverteringskanaal van de patiënt navigeren en realtime gegevens verzamelen, hetgeen zorgt voor veilige en effectieve diagnostiek. Bijzonder is ook dat de data opgeslagen kunnen worden en met AI kunnen worden geanalyseerd.

Pillbot wordt live ingeslikt

Het enthousiasme van artsen, vooral maag-darm-leverartsen, voor deze splinternieuwe toepassing is volgens betrokkenen opmerkelijk. Door het integreren van gemotoriseerde capsule-endoscopie kunnen artsen hun processen stroomlijnen en meer patiënten zien, wat resulteert in efficiëntere zorg. Dit betekent dat traditionele endoscopische procedures alleen worden gereserveerd voor gevallen die verder onderzoek vereisen, wat niet alleen de patiëntenzorg optimaliseert maar ook de milieu-impact minimaliseert. Tijdens de presentatie in Malta zal een teamlid het apparaat inslikken terwijl een gerenommeerde GI-specialist van Mayo Clinic het op afstand bestuurt. Deze demonstratie beoogt de grenzeloze mogelijkheden van micro-robotica in de gezondheidszorg te illustreren en het publiek te inspireren.

Terwijl Endiatx streeft naar verdere ontwikkeling, wordt gewerkt aan uitdagingen zoals de gewenste FDA-goedkeuring voor de pillbot. Het bedrijf zoekt ook naar uitbreiding van hun netwerk van investeerders en distributiepartners, met toekomstige apparaten zoals PillSurgeon™ op de horizon. Het gaat hier om een apparaatje dat gerichte medicijnafgifte, polypectomie, wondbehandeling en monsterafname mogelijk maakt.