Pilot downloaden eigen medicatiegegevens gestart

Deze maand is daarvoor, samen met Stichting GERRIT, in het noorden van ons land een pilot gestart voor het downloaden van medicatiegegevens. Door patiënten inzicht te geven, krijgen zij ook een beeld van welke gegevens zorgaanbieders met elkaar delen. Dat moet hen meer regie geven over hun eigen gezondheidsgegevens en de uitwisseling daarvan.

Alleen medicatiegegevens

De pilot die nu gestart is, beperkt zich zoals gezegd tot het downloaden van medicatiegegevens. Wanneer een patiënt toestemming geeft aan zijn apotheek om medische gegevens te delen, in dit geval over medicatie(gebruik), dan kunnen de zorgaanbieders waar de patiënt in behandeling is of naar toe gaat deze medicatiegegevens inzien.

Tijdens de pilot kunnen patiënten van enkele deelnemende apotheken in Friesland en Groningen hun eigen meditatiegegevens downloaden in de vorm van een PDF. Dit zijn dezelfde gegevens als data die zorgaanbieders via het LSP (Landelijk Schakelpunt) kunnen opvragen.

Volgjezorg en Stichting GERRIT willen met deze pilot inzicht krijgen in hoe patiënten en zorgaanbieders deze nieuwe functionaliteit ervaren. Indien de pilot succesvol blijkt, dan wordt deze functie voor zorgaanbieders die dat willen landelijk uitgerold.

DigiD

Het downloaden van medische gegevens kan vanwege de privacygevoeligheid alleen na inloggen met de DigiD app met ID-check. Dit kan tegenwoordig met de meeste smartphones. Via de app worden een aantal stappen doorlopen waaronder een scan van je ID-bewijs zodat je daarna altijd veilig kunt inloggen.

Het delen van medicatiegegevens is een belangrijke voorwaarde voor goede zorg. Onlangs werd de uit 2008 stammende richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ herzien. Een belangrijke toevoeging was het bepalen van een standaard voor goede elektronische gegevensuitwisseling.