Pilot keuzehulp dikkedarmkanker bij Saxenburgh MC

Op de poli Medische Oncologie is een onderzoekspilot gestart met een keuzehulp bij dikkedarmkanker. Bij dikkedarmkanker zit de tumor in de dikke darm, die aan het eind van het spijsverteringskanaal zit. De dikke darm gaat over in de endeldarm, die vervolgens in de anus eindigt. De proef met de keuzehulp wordt ingezet naar aanleiding van het initiatief ‘Samen Beslissen’.

Behandelopties passeren revue

In de praktijk komt dat ‘samen beslissen’ volgens Nivel nog niet altijd goed uit de verf. Dat komt met name omdat patiënten zich niet of onvoldoende betrokken voelen bij de behandeling. Een keuzehulp kan daarin verandering in brengen, omdat zo’n app of online tool op een overzichtelijke manier verschillende behandelopties de revue laat passeren. Op die manier kan de patiënt beter voorbereid het gesprek aangaan met de behandelend arts en wordt samen beslissen beter mogelijk.

Partnership met wetenschap

Elke behandeling van dikkedarmkanker heeft zijn eigen voor- en nadelen die van grote invloed kunnen zijn op het dagelijks leven van de patiënt. Het Saxenburgh Medisch Centrum vindt het daarom belangrijk om deze beslissingen samen met de patiënt te nemen en de keuzehulp helpt patiënten en zorgverleners daarmee. Het Saxenburgh Medisch Centrum heeft bij de pilot gekozen voor de dikkedarmkanker keuzehulp van ZorgKeuzeLab. Zij ontwikkelen volgens betrokkenen namelijk keuzehulpen in partnership met wetenschappelijke verenigingen, onderzoekers én patiëntenverenigingen en gaan voor onafhankelijke, actuele medische info.

Keuzehulp helpt bij samen beslissen

Na de diagnose dikkedarmkanker krijgt de patiënt heel snel heel veel info van het behandelteam. Net na het horen van de diagnose is het lastig om al die informatie te verwerken en voor veel mensen onmogelijk om meteen de juiste behandelopties te kiezen. Daar is eigenlijk tijd en enige rust voor nodig en daarom kan een digitale keuzehulp, die je gewoon thuis op je smartphone kunt raadplegen, handig zijn. In de onderzoekspilot gaat het om een keuzehulp voor patiënten met uitgezaaide dikkedarmkanker.

Met een inlogcode kunnen ze de keuzehulp wanneer en waar ze zelf willen doornemen. In de keuzehulp staat veel info over de precieze diagnose, de behandelopties en de bijbehorende voor- en nadelen. Zo is een patiënt in staat om gestructureerd zijn eigen prioriteiten in kaart te brengen en kan hij ze vervolgens bespreken met het behandelteam. Vervolgens wordt dan daadwerkelijk samen door zorgverlener en patiënt besloten welke behandeling bij deze individuele patiënt het beste past.