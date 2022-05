Pilot KNOV: bevallingspijn verlichten met VR

Uit de vele aanmeldingen voor de VR-pilot werden tien verloskundige praktijken geselecteerd die de komende maanden door de KNOV ondersteund worden. Zij ontvingen begin mei 2022 hun VR-brillen en er volgde een digitale opstartsessie. Daar leerden zij over de inhoud en inzet van de BirthVR die kan worden ingezet om de barende vrouw in alle fases te helpen ontspannen en minder pijn te voelen.

De applicatie bevat diverse ontspannings-, concentratie- en ademhalingsmeditaties ondersteund door ademhalingsvisualisatie. Tevens zijn er verschillende adem- en pufoefeningen met coachende stembegeleiding en wordt gebruik gemaakt van rustgevende omgevingen zoals het strand of de natuur.

Positieve zwangerschapsbeleving

ICT wordt steeds vaker ingezet bij behandeling of ondersteuning van cliënten in de zorg. Denk maar alleen aan beeldbellen, monitoren van cliënten op afstand en het beheer van het patiëntendossier. Door pilot implementaties, zoals VR bij bevallingen wil de KNOV laten zien dat eHealth en technologie in de eerste lijn en tweede lijn een waardevolle bijdrage kunnen leveren. Uiteindelijk moet dit leiden tot beter informatie voor zwangere vrouwen, meer controle tijdens de zwangerschap én aan een positieve zwangerschapsbeleving.

VR breekt door in de zorg

Hoewel VR al een lange tijd bestaat, lijkt het nu door te breken in de zorg en voor toepassingen in de patiëntenzorg. Drempels als wetenschappelijk bewijs, een goede hygiëne-oplossing en het ontbreken van een App Store voor applicaties zijn inmiddels geslecht. Eerder werd VR al met succes ingezet bij hartkatheterisatie. Dankzij een virtuele tour middels een VR-bril (pilot van Nell) kunnen patiënten al ervaren wat er voor, tijdens en na de operatie allemaal gaat gebeuren. Als eerste ziekenhuis in Nederland is het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) al in 2021 gestart met een onderzoek naar het gebruik en effect van VR als afleiding bij patiënten die een gastroscopie ondergaan. En nu wordt het dus óók ingezet om bevallingspijn te verlichten.