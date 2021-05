Pilot MCL met thuis verlenen van oncologische nazorg

De pilot met het verlenen van oncologische nazorg thuis is op 1 mei van start gegaan en loopt tot 1 oktober. De nazorg die thuis verleend wordt, is gelijk aan de nazorg die normaliter zin het ziekenhuis geboden wordt. Door samen te werken met een thuiszorgorganisatie zoals Allerzorg, kan meer continuïteit worden geboden. Door de (beperkende) maatregelen rondom de coronacrisis is dat momenteel soms lastig. Zeker ook voor patiënten die wat verder van het ziekenhuis af wonen.

Allerzorg en het MCL gaan de pilot na een half jaar evalueren. Blijkt uit die evaluatie dat de pilot succesvol was en alle partijen tevreden zijn over het verlenen en aanbieden van oncologische zorg thuis, dan wil het MCL deze vorm van thuiszorg blijven aanbieden en in de toekomst verder uitbreiden.

Oncologische nazorg thuis

Een groot voordeel van het thuis verlenen van deze zorg is dat de verpleegkundig consulent in de gelegenheid is om in te gaan op alle gevolgen van de ziekte en behandeling, om zo beter passende nazorg te kunnen leveren.

“Ziekte wordt in het ziekenhuis behandeld, maar thuis beleefd. Het ziekenhuis wordt door de patiënt vaak ervaren als rit in een achtbaan. Thuis begint het alledaagse leven weer. In de thuissituatie voer je een ander soort gesprek dan in het ziekenhuis. Je staat als het ware in een andere verhouding tot de patiënt. De patiënt is meer op zijn gemak, en je komt sneller tot de kern waar de problematiek zit. Je slaat zo een brug tussen thuis en ziekenhuis. En heel praktisch: het scheelt de patiënt reistijd”, aldus Merel Kronemeijer, verpleegkundig consulent in het MCL.

Voor thuiszorgorganisatie Allerzorg is het niet de eerste keer dat ze meewerken aan een project om de benodigde zorg aan kankerpatiënten thuis te verlenen. Enkele maanden geleden werd bekend dat een pilot die een jaar geleden samen met het Bravis ziekenhuis gestart werd, uitgebreid ging worden. Daar worden patiënten met kanker die chemo- of immuuntherapie volgen waar mogelijk thuis behandeld.