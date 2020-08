Pilot met koortsmeting door warmtecamera in Almelo

Enkele maanden geleden deed het digiteam van Menzis een oproep aan zorgaanbieders om zich aan te melden voor een warmtecamera pilot. Ontmoetingsplek aan de Aa bevind zich in een gebouw dat zij delen met drie andere huurders; de Speelgoedbank, de Kleedhoek en SchuldHulpMaatje. Dit betekent dat het gebouw dagelijks veel bezoekers krijgt.

Contactloze koortsmeting

Daardoor is het nemen van maatregelen die het risico op een coronabesmetting bij bezoekers van de ontmoetingsplek extra belangrijk. Dat was meteen de voornaamste reden voor Inloop aan de Aa om zich voor de pilot van Menzis en FEVR Enschede aan te melden. Over enkele maanden gaan Menzis, FEVR Detection en Inloop aan de Aa het verloop van, en de ervaringen met, de pilot evalueren en delen.

Dankzij de warmtecamera is direct te zien of iemand met verhoging binnenkomt. De koortsmeting verloopt snel en contactloos. De beelden die met de warmtecamera opgenomen worden, worden niet opgeslagen zodat de privacy van bezoekers te allen tijde gewaarborgd blijft.

Ontmoetingsplek kan open blijven

Door de koortsmeting op afstand kan de ontmoetingsplek open blijven voor buurtbewoners. Tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis moest de ontmoetingsplek, net als veel andere (zorg)instellingen, de deuren gedwongen sluiten. Inmiddels, na de ‘corona versoepelingen’, zijn er weer volop activiteiten bij Inloop aan de AA. Om ervoor te zorgen dat de ontmoetingsplek open kan blijven ligt de nadruk voorla ook op het naleven van de RIVM corona richtlijnen en -regels. De pilot van Menzis, met het inzetten van een warmtecamera, past in dat plaatje.

„Met elkaar moeten we zoeken naar verantwoorde mogelijkheden om mensen elkaar te laten ontmoeten en aan activiteiten mee te laten doen. Dat is belangrijk, want in de afgelopen maanden hebben we ook gezien wat eenzaamheid met mensen doet”, zegt Gert Mensink, bestuurder bij Thuisteam Twente.

Onlangs werd bij een atletiekwedstrijd ook een toegangscontrole, voor zowel atleten als bezoekers, door middel van contactloze koortsmeting ingezet. Daarbij werd gebruik gemaakt van een speciaal daarvoor uitgeruste robot.