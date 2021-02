Pilot met medische coaches op afstand in het Bravis

De polikliniek Reumatologie in het Bravis ziekenhuis is in 2019 gestart met de begeleiding van patiënten door de medische coaches van MedGezel. Dit zijn geneeskundestudenten die door de sociale onderneming MedGezel zijn getraind om patiënten bij te staan.

De begeleiding wordt ondersteund door de projectgroep Samen Beslissen van het Bravis ziekenhuis en is door iedereen enthousiast ontvangen. “Ik was beter voorbereid omdat ik vooraf nog eens na kon denken over wat er allemaal ging komen. Ook was ik rustiger en minder zenuwachtig”, zo vertelt een van de patiënten die door een van de medische coaches begeleid werd.

Medische coaches op afstand

Met de uitbraak van de coronapandemie kwam in principe een (vroegtijdig) einde aan de fysieke ondersteuning en begeleiding van de medische coaches. Niet zo zeer vanwege de periodieke afschaling van de medische zorg, maar met name door de contact beperkende maatregelen en de regel dat patiënten zoveel mogelijk alleen naar afspraken en spreekuren op de poli’s moeten komen. Om te voorkomen dat het MedGezellen project onderbroken moest worden, werd een oplossing bedacht waarbij de medische coaches de patiënten op afstand kunnen bijstaan en begeleiden.

“De studenten ondersteunen op afstand de patiënten bij hun afspraak bij de reumatoloog in het Bravis ziekenhuis. Voorafgaand aan het bezoek belt de MedGezel de patiënt op om kennis te maken, de begeleiding door te nemen en het aanstaande bezoek voor te bespreken. Het gesprek met de reumatoloog in de spreekkamer wordt via een gebruiksvriendelijke innovatieve app (Invidii) in beeld en geluid opgenomen. Deze app is een initiatief van reumatoloog Jos Hoes. De opname wordt door de MedGezel op afstand met de patiënt besproken. De MedGezel maakt ook een duidelijk verslag van het bezoek en licht indien gewenst de mantelzorger in over zaken die zijn besproken”, vertelt Eveline van den Bos, senior consultant healthcare van BKV.

Zorg op afstand pilot

De komende periode wordt de begeleiding van medische coaches op afstand uitgebreid getest in een pilot-setting die eind januari gestart is. Daarbij zullen negen MedGezellen een aantal patiënten gaan ondersteunen. “Bravis is het eerste ziekenhuis dat op deze manier de medisch coaches inzet. We hadden het op afstand begeleiden van patiënten al op de planning staan, maar het is door corona versneld ingevoerd. Zeker nu de patiënt zoveel mogelijk alleen naar de spreekuren komt, is ondersteuning zeer waardevol. We zijn blij dat we dat op deze manier kunnen aanbieden”, aldus van den Bos.

Doordat de gesprekken op afstand gehouden worden in een beveiligde omgeving opgenomen worden, en alle beeld- en geluidsopnamen direct na de afspraak automatisch verwijderd worden, wordt de veiligheid en privacy van patiënten gewaarborgd.