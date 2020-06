Pilot online consult in regio Eemland, Rijnland afgerond

Met Spreekuur.nl kunnen in potentie circa 1,3 miljoen inwoners uit de genoemde regio’s een online consult zelf voorbereiden. Hiervoor doorlopen ze gevalideerde triage- en anamnesevragen en kunnen ze een foto toevoegen. Dit moet de huisarts en de triagist werk besparen. Daarnaast blijft het contact voor patiënten persoonlijk, omdat ze advies krijgen van huisartsen uit de regio, aldus de initiatiefnemers.

Online consult maakt zorg efficiënter, veiliger

Dianne Jaspers, medisch directeur Jaspers van Huisartsenpost Eemland (Amersfoort, Barneveld) stelde afgelopen maart dat het voeren van online consulten juist nu de zorg niet alleen efficiënter maken, maar vooral ook veiliger. “Wij gaan voor die digitale triage zodat huisartsen ontlast worden. Dat scheelt enorm veel tijd die besteed kan worden aan andere zaken. We kunnen veel beter een inschatting maken of patiënten tóch nog door een huisarts gezien moeten worden.”

Sinds de introductie van het in platform Spreekuur.nl de regio Eemland en Rijnmond namen in totaal 4.000 patiënten een consult af. In de piekperiode van corona was 40 procent van deze consulten gerelateerd aan COVID-19. Daarnaast maakten patiënten vooral gebruik van Spreekuur.nl voor consulten over huidklachten, wonden, kneuzingen en oogklachten.

Patiënt centraal

Jaspers, Huisartsen Eemland is in ieder geval heel tevreden over de behaalde resultaten en de positieve reacties van patiënten. “Met Spreekuur.nl stellen we de patiënt echt centraal. Het doel is: kortere wachtduur, efficiënte consulten en minder fysieke consulten omdat we patiënten reistijd besparen.”

Ook de betrokken verzekeraars, Zilveren Kruis en VGZ, zouden enthousiast zijn over Spreekuur.nl en de oplossing die het biedt voor de tekorten bij triagisten en huisartsen. Het platform is een initiatief van ICT-leverancier Topicus en DigiDok. Spreekuur is academisch gevalideerd in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) en The Healthcare Innovation Center (THINC.)

ICT&health heeft nagevraagd wat de plannen van de initiatiefnemers zijn voor een verdere uitrol van Spreekuur.nl en zal de reactie aan dit bericht toevoegen.

Versnelling digitale zorg

In de recent uitgekomen editie van ICT&health 3 wordt in diverse artikelen ook ingegaan op de versnelde digitalisering van de zorgsector als gevolg van de coronacrisis. Een voorbeeld hiervan is het platform Arts Online, dat huisartsen moet ondersteunen die patiënten de keuze willen bieden tussen digitale en fysieke consulten.