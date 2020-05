Pilot stoppen met roken Stopcoach-app succesvol verlopen

De beschikbaarheid van een persoonsgerichte laagdrempelige ondersteuning is met name van belang voor mensen met een lage opleiding. Onderzoek toont aan dat ruim 26 procent van deze groep rookt en dat het aantal rokers daar nauwelijks afneemt. Onderliggende problemen zoals armoede, werkloosheid, eenzaamheid, stress en schulden spelen daarbij vaak een rol. De prioriteit om te stoppen met roken ontbreekt daardoor. Daarnaast speelt ook de omgeving, waar roken vaak de norm is, mee.

Eerste ervaringen Stopcoach-app

Uit de evaluatie van de pilot blijkt dat de aandacht voor de achterliggende problemen van rokers, zoals die hierboven benoemd worden, nog geen vanzelfsprekendheid is. Daarom is de conclusie dat meer aandacht besteed moet worden aan het integraal werken bij de begeleiding van mensen die willen stoppen met roken.

Cruciaal daarbij is zorgen voor een goede intake en het ontwikkelen van een persoonsgerichte aanpak. Van invloed op het succes van de begeleiding is ook de keuze voor het juiste moment van starten. Wanner rokers gemotiveerd zijn om te stoppen. Dat is het moment waar vervolgens een passende begeleiding bij gezocht moet worden.

Zowel de rokers als de zorgprofessionals geven aan dat ze tevreden zijn over de gebruiksvriendelijkheid van de Stopcoach-app. Ook de informatie, tips en dagelijkse berichten werden gewaardeerd en als positief ervaren. De app meldt bijvoorbeeld hoeveel sigaretten de roker niet gerookt heeft en hoeveel geld daarmee bespaard is. Ook de virtuele coach die in de app ‘zit’ viel in goede aarde. “Ook al is het een virtueel iemand, je hebt toch een coach die iedere dag een berichtje stuurt en zegt: goh, je bent goed bezig”, aldus een van de deelnemers.

Als er al een nadeel genoemd werd, dan was dat het feit dat de app soms misschien wat teveel berichten stuurt. Toch zeggen vrijwel alle deelnemers dat ze het gebruik van de app als positief ervaren hebben. De meesten van hen zouden de app dan ook aanraden bij andere rokers die willen stoppen en, indien nodig, zelf ook bij een volgende stoppoging weer te willen gebruiken.

Laagdrempelige hulp bij stoppen met roken

Tot nu toe was er voor deze doelgroep in Nederland geen echt laagdrempelige interventie beschikbaar. Online bestond wel de webbased Stopadvisor, een bewezen effectieve interventie voor laagopgeleiden, ontwikkeld door University College London.

De Stopcoach-app is wel voor iedereen, ook laagopgeleiden met beperkte gezondheidsvaardigheden, begrijpelijk en toegankelijk. De ontwikkeling werd onder andere uitgevoerd door Brthrs, in samenwerking met de gebruikersgroepen. De financiering van de app en de pilot in de vijf gemeenten werd verzorgd door de Noaber Foundation.

De ervaringen van de pilot worden nu gebruikt om de app verder te verbeteren. Daarna kan de app onderzocht gaan worden op effectiviteit. Dat onderzoek zal, onder voorbehoud van financiering, uitgevoerd worden door een aantal samenwerkende partijen; de projectgroep van De Stopcoach, het Hart Long Centrum van het LUMC en Sinefuma, een aanbieder van stoppen-met-rokencoaching. Verwacht wordt dat dit onderzoek in september 2020 kan starten.