Pilot VWS: registreren vaccinaties met DigiD

Een goede authenticatie is in de zorg vanwege de privacygevoeligheid van gegevens erg belangrijk. Er zijn drie betrouwbaarheidsniveaus voor authenticatie: laag, substantieel en hoog. De meeste zorgprofessionals hebben een voorkeur voor een laag niveau van authenticatie omdat dit het meest praktisch werkt. Bij EPD´s wordt bijvoorbeeld meestal nog ingelogd met alleen een gebruikersnaam en een wachtwoord. Vaccinaties worden echter vooralsnog geregistreerd met een UZI-pas met kaartlezer. Die aanpak levert een zeer hoge veiligheid op, maar wordt door zorgverleners ook als gebruiksonvriendelijk gekenschetst. In de pilot van VWS wordt bekeken of DigiD een pragmatisch inlogalternatief kan zijn. Deze eerste pilot is een belangrijke stap voorwaarts in het toekomstbestendig maken van identificatie en authenticatie van professionals in de zorg.

Authenticatie via DigiD

Het ministerie van VWS onderzoekt nu hoe goed authentificatie met DigiD bij het registreren van vaccinatiesin de praktijk werkt. Voor het toekomstbestendig maken van identificatie en authenticatie van professionals in de zorg is namelijk een flexibel stelsel met verschillende betrouwbare inlogmiddelen nodig. Voorafgaand aan de start van de pilot is de oplossing afgestemd met de zorgsector en technisch beproefd. In de pilot maakt het ministerie van VWS het mogelijk dat een selecte groep zorgprofessionals voor de registratie van vaccinaties met DigiD inloggen bij de Beveiligde Registratie Bijzonder Assets (BRBA).

Meerdere pilots inlogmiddelen op komst

Het hele proces gebeurt in een gecontroleerde omgeving waarin risico’s tot een minimum zijn beperkt. Inloggen met een UZI-pas blijft ook mogelijk en het registratieproces bij het CIBG blijft hetzelfde. Voor het ministerie van VWS levert deze pilot belangrijke gebruikerservaring op. Met de feedback van de deelnemende zorgprofessionals kan de DigiD-oplossing straks nog beter op de praktijk worden afgestemd. De komende jaren worden meerdere pilots gelanceerd met betrekking tot verschillende betrouwbare inlogmiddelen in verschillende delen van de zorgsector. In een onlangs verschenen TNO rapport kunt u daar meer over lezen.