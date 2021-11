PinkRoccade Care faciliteert met Permento leren op de werkplek

De oplossingen van Permento moeten medewerkers helpen leren omgaan met de digitale tools en middelen binnen hun organisatie en deze optimaal benutten. Het doel is om zorgprofessionals zo individueel en op iedere locatie de juiste ondersteuning op het juiste moment in hun werkproces te bieden, aldus de twee aanbieders.

In het kader van de samenwerking biedt Permento gebruikers van mijnCaress – het ECD van PinkRoccade Care – gerichte content voor gebruiksinstructies en trainingsmateriaal. Voorbeelden zijn applicatie-handleidingen, simulaties, leerplannen, doelgerichte workflow-begeleiding en proces- en taakondersteuning.

Leren tijdens zorgproces

De informatie wordt tijdens het zorgproces aangeboden. Dit houdt in dat zorgmedewerkers minder klassikale trainingen nodig hebben en ook dat alle informatie altijd online toegankelijk is. Voor zorginstellingen zou het zo makkelijker moeten worden om nieuwe functionaliteiten van mijnCaress en andere applicaties te implementeren.

De samenwerking is voortgekomen uit de wens van de Gebruikersvereniging mijnCaress om een betere leeromgeving te creëren voor zorgmedewerkers, waar een zogeheten Digitaal Adoptie Platform centraal stond. Na een selectietraject werd Permento als de meeste geschikte oplossing gekozen, waarna er in 2020 en 2021 succesvolle pilots volgden bij onder andere SVRZ en Zorg in Oktober.

Content beschikbaar

Om ervoor te zorgen dat de zorgorganisaties na de implementatie ook direct het werkplekleren kunnen faciliteren, is er in de tussentijd al een grote hoeveelheid content beschikbaar gemaakt door het Customer Care team van PinkRoccade Care en organisaties die betrokken waren bij de pilots.

Voor een aantal zorgorganisaties, waaronder SVRZ , gaat de implementatie dit jaar nog van start. Vanaf begin 2022 wordt Permento breed beschikbaar voor gebruikers van mijnCaress.

Zorgspecifieke, financiële data-analyses

LOGEX levert healthcare-analytics-oplossingen aan zorgaanbieders in heel Europa. COINS levert software-oplossingen voor kostprijsberekening en gerelateerde producten aan zo’n 140 zorgaanbieders in Duitsland. De gecombineerde groep werkt samen met meer dan 700 ziekenhuizen in heel Europa op het gebied van gezondheidszorgspecifieke, financiële data-analyses.

Met een vergrijzende bevolking, groeiende technologische mogelijkheden en behandelingsopties stijgen de kosten van de gezondheidszorg tot onhoudbare niveaus. Tegelijkertijd toont de toegenomen transparantie in gerapporteerde uitkomsten aan dat er aanzienlijke (ongewenste) variaties bestaan in de kwaliteit van de zorg die patiënten ontvangen.

COINS en LOGEX menen dat een antwoord op deze uitdagingen kan worden gevonden in de overvloed aan operationele, financiële en uitkomsten-data die worden gegenereerd in de ziekenhuizen. Geavanceerde analyse van deze gegevens levert belangrijke inzichten op die artsen, managers en andere verantwoordelijken in de gezondheidszorg laten zien waar strategische actie moet worden ondernomen om te kunnen komen tot de best mogelijke uitkomsten tegen de laagst mogelijke kosten, aldus de twee partijen.