PIT overhandigt kennisagenda praktijkgericht onderzoek aan VWS

In de Kennisagenda is beschreven wat de visie van het PIT- lectorenplatform is en welke plannen de bij de agenda betrokken werkgroepen hebben. Vier cases in de agenda tonen hoe praktijkgericht onderzoek bijdraagt aan implementatie van digitale zorg en hoe samengewerkt wordt in onderwijs en nascholing op dit gebied.

Succesvoller toepassen datagedreven zorg

Hettinga sprak tijdens de Openingsmanifestatie met PIT-collega’s Eveline Wouters en Job van ’t Veer over de kansen van praktijkgericht onderzoek om datagedreven zorg succesvoller te implementeren. “Denk daarbij aan competenties van zorgprofessionals, de rol van de burger, technologische aspecten, herinrichting van zorgprocessen en interprofessionele zorgnetwerken.”

Wouters en Van ’t Veer schetsen aan de hand van praktijkcases met bijvoorbeeld medicijndispensers en slimme incontinentieluiers hoe belangrijk het is om relevante partijen (zoals zorgmedewerkers, cliënten) niet alleen te betrekken bij een uitrol zelf, maar ook bij het inbedden ervan door het juiste gebruik van data die de slimme producten opleveren. Die data kan de zorg via de slimme producten of diensten optimaliseren, ook op persoonlijk niveau.

Mens als gebruiker voorop

Uiteindelijk, stelt Wouters, is het vooral van belang om in alle aspecten de mens als gebruiker voorop te stellen in elk onderdeel van een innovatietraject. “Technologische innovatie is een mooi instrument om heel hoog mee te springen, maar je hebt wel mensen nodig – sociale innovatie – om die sprong te kunnen maken.”

Hier kan praktijkgericht onderzoek ook in elk onderdeel van het innovatietraject aan bijdragen, benadrukt Van ’t Veer. “PIT gaat over onderzoek naar implementatie, hoe een innovatie in de praktijk werkt, maar ook het faciliteren om in die praktijk verder te komen. Datagedreven zorg wordt hier een steeds belangrijker onderdeel van.”

Over PIT

Het ‘Platform Inzet van Technologie voor Gezondheid en Welzijn (PIT)’ beoogt met praktijkgericht onderzoek bij te dragen aan de duurzame implementatie en integratie van digitale zorg en ondersteuning en aan de opschaling en evaluatie ervan. Dit doet het in nauwe samenwerking met het werkveld.

PIT richt zich verder op samenwerking in onderwijs en nascholing op het gebied van digitale zorg. Het platform bestaat uit een bestuur en drie werkgroepen met een open karakter. De drie werkgroepen kennen elk een eigen thema en trekker:

Implementatie en Integratie (Marjolein den Ouden);

Evaluatie (Somaya Ben Allouch);

Onderwijs & Nascholing (Job van ’t Veer).

Elke werkgroep voert projecten uit die aansluiten bij de onderzoeksagenda, zorgt voor verbinding met het werkveld, fungeert als aanspreekpunt voor praktijkgericht onderzoek en vergroot de zichtbaarheid van het thema. PIT staat open voor deelname van andere lectoren en voor samenwerking met bedrijven, publieke instellingen en kennisinstellingen.