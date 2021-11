Platform voor kennisdeling rondom zib-compliance

Op het platform vind je informatie en antwoorden met betrekking tot een breed scala aan topics rondom zibs (zorginformatiebouwstenen) en zib-compliance. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ‘Hoe interpreteer ik een bepaalde zib? Wat gebeurt er als ik niet alle gegevenselementen van een zib inbouw? Waar moet een epd aan voldoen om gegevens zib-compliant te kunnen opslaan en opleveren?’

Kennisdeling zib-compliance

Het Raamwerk zib-compliance helpt om structuur en overzicht te krijgen in de veelheid aan vraagstukken rond zib-compliance. De initiatiefnemers van digitaleuitwisseling.nl willen dat het platform uitgroeit tot een grote community van mensen die kennis en kunde rondom zib-compliance met elkaar delen.

De vragen en topics die op het platform te vinden zijn gaan voor een deel ook over beeldschermen die door zorgverleners gebruikt worden. ‘Hoe zien die er uit en hoe dragen ze bij aan eenduidig registreren?’. Andere vragen hebben betrekking op het invoeren en ophalen van informatie uit verschillende systemen. Verder zijn er ook vragen over externe koppelingen. ‘Hoe zorg ik ervoor dat informatie van het ene systeem in het andere terechtkomt?

“Er is een wereld aan kennis over zibs en zib-compliance, maar die is verspreid over verschillende plekken en zit verstopt in vele hoofden”, vertelt Christine van der Aa, informatieanalist bij Registratie aan de bron. “We willen al die mensen en hun waardevolle inzichten en oplossingen samenbrengen en online met elkaar verbinden. Op deze manier leren mensen van elkaar en wordt deze kennis en kunde verder ontwikkeld”, voegt Ilonka Coenraad, kwartiermaker Kennisplatform bij Registratie aan de bron, daar aan toe.