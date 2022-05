PoC ‘Vrijwillig Machtigen MedMij’ met succes afgerond

Vrijwillig machtigen betekent dat een zorggebruiker met een PGO iemand aanwijst als vertegenwoordiger die namens hem of haar gegevens kan verzamelen. Denk bijvoorbeeld aan een hoogbejaarde ouder voor wie het (digitaal) ophalen en verzamelen van gegevens uit de PGO te ingewikkeld is, of die het lastig vindt alles zelf te onthouden en door te geven.

De wetgeving is zo georganiseerd dat bij wettelijke vertegenwoordiging alleen personen gemachtigd kunnen worden als er sprake is van een rechtsrelatie, zoals ouder-kind. Binnen MedMij is wordt momenteel alleen vrijwillig machtigen ondersteund. De vertegenwoordiger maakt dan gebruik van het dossier dat al voor de vertegenwoordigde bij de PGO-leverancier bekend is.

Vrijwillig machtigen beproefd

Binnen de PoC is vrijwillig machtigen nu dus met succes beproefd. Dit betekent dat aangetoond is dat de functionaliteit werkt en in de praktijk toegepast kan worden. Binnen de PoC is het vrijwillig machtigen met behulp van de machtigingsvoorziening van DigiD en ToegangsVerleningServices theoretisch uitgewerkt. De deelnemende partijen, Drimpy (Dienstverlener persoon), ChipSoft (Dienstverlener zorgaanbieder) en DICTU (machtigingsvoorziening, hebben vervolgens de machtigingsvoorziening technisch gerealiseerd.

De PoC heeft veel waardevolle inzichten opgeleverd. Die worden gebruikt om de machtigingsfunctionaliteit en het MedMij Afsprakenstelsel verder door te ontwikkelen. De bevindingen van de PoC zijn onder andere meegenomen in de release van versie 1.5.0. van het MedMij Afsprakenstelsel. Daarin was ook al rekening gehouden met de optie voor vrijwillige vertegenwoordiging.

PROVES heeft naar aanleiding van de PoC ook enkele aanbevelingen gedaan. Zo wordt MedMij geadviseerd te onderzoeken wat de precieze scope en reikwijdte van de functionaliteit in het MedMij Afsprakenstelsel moet zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het beheren van machtigingen en of een machtiging moet kunnen worden ingetrokken. De volledige eindrapportage is hier in te zien (pdf-link).