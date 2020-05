PostNL en CB Healthcare werken samen in de zorglogistiek

De markt voor zorglogistiek groeit en daar willen beide bedrijven op inspelen. “De samenwerking past goed in onze strategie waarin wij ervoor gekozen hebben om ons naast onze kernmarkt Media te richten op een tweede, belangrijk markt: de zorg. Het bedienen van beide markten zorgt voor een goede dekking op onze infrastructuur (als magazijnen en vervoersnetwerk) waardoor wij een aantrekkelijke partner kunnen zijn en blijven voor beide markten”, aldus Willem Cortenraad, algemeen directeur CB.

PostNL heeft haar ambitie om een grotere rol te spelen in de zorgsector al meerdere keren wereldkundig gemaakt. Het bedrijf is in Nederland al marktleider als het gaat om de aanvoer van medicijnen voor ziekenhuizen en medische hulpmiddelen als stoma’s en incontinentieluiers. Daarnaast verzorgt men de distributie van monsters voor bevolkingsonderzoeken. Onlangs schreef Joris Arts hier een blog over, inzake de lessen die de zorg zou kunnen leren van PostNL.

Patiëntvriendelijke samenwerking

Ouderen blijven steeds langer zelfstandig wonen en, zeker in deze tijd, zorg wordt meer en meer op afstand verleend. Daardoor groeit ook de behoefte voor directe levering van (preventieve) zorg aan ouderen en patiënten thuis.

Deze ontwikkeling vergt een eenvoudigere en meer patiëntvriendelijk aanpak van de logistieke activiteiten die hierbij komen kijken. Daarnaast zien PostNL en CB Healthcare ook dat een groeiende vraag om logistieke ondersteuning vanuit ziekenhuizen en zorginstellingen.

Schaalbaar en persoonlijk

CB richt zich al langere tijd op de zorgmarkt. De samenwerking met PostNL moet ertoe leiden dat de bedrijven flexibeler kunnen inspelen op veranderingen in die markt. “We worden meer schaalbaar in de toenemende vraag om diensten en producten gepersonaliseerd én op elk moment te leveren. Door krachten te bundelen, worden we samen slimmer, sneller en efficiënter in zorglogistiek”, zegt Cortenraad.

“Wij beschikken over een fijnmazig, specialistisch netwerk. Zorg wordt steeds vaker in de thuissituatie verleend en de vraag van onze klanten naar logistieke service neemt toe. Door deze logistiek uit handen te nemen, kunnen zorgprofessionals zich concentreren op het verlenen van zorg”, aldus Liesbeth Kaashoek, directeur Pakketten en Logistiek PostNL.