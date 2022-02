‘Praktijk voorop bij inzet zorgtechnologie’

Tijdens de Slimme Zorgestafette deelt Bonfrer op 8 februari via een webinar belangrijke lessen en ervaringen – positief en negatief – die Omring heeft opgedaan met de toepassing van smart glasses. Vergelijkbare ervaringen deelt Jan-Kees van Wijnen, bestuurder bij zorgaanbieder tantelouise, in een artikel over smart glasses in editie 1 van ICT&health, die op 18 februari verschijnt.

Inzet zorgtechnologie belangrijk

De inzet van zorgtechnologie en e-health is zeker nu heel belangrijk, vindt Bonfrer. “De arbeidsmarkt in de zorg staat onder druk, terwijl de zorgvraag toeneemt. Daarom kijken we als Omring: hoe kunnen we de zorg slimmer organiseren? En hoe kunnen we onze medewerkers zo goed mogelijk ondersteunen en ontlasten?”

Een mooi voorbeeld van slimmere zorg noemt Bonfrer de smart glass, een bril met ingebouwde microfoon, camera en internetverbinding. Zo kan iemand op afstand live meekijken met de zorgprofessional, zoals wondverpleegkundige bij een verpleegkundige in de wijk. “Natuurlijk, je kunt ook beeldbellen met je iPhone. Maar met de smart glass heb je je handen vrij. Dat is een sommige situaties een voordeel.”

Eerste experimenten geen succes

De eerste experimenten waren geen doorslaand succes, vertelt Bonfrer. “Ten eerste bleek de smart glass die we in eerste instantie gebruikten veel nadelen te hebben voor medewerkers in het dagelijks gebruik. Daardoor lieten zij de smart glass in de kast liggen. Dat hebben we opgelost door te kiezen voor een ander type bril, zonder aparte app. Maar belangrijker: wij hebben ons in eerste instantie misschien te veel laten leiden door de technologie en onvoldoende gekeken naar de behoefte van de zorgprofessionals.”

Reden voor Omring om de aanpak te veranderen: de praktijk moest leidend zijn, niet de technologie. Eerst werd het probleem of de behoefte van de zorgprofessional geïnventariseerd. Bonfrer: “ In sommige gevallen zal een smart glass toegevoegde waarde hebben. Maar in andere gevallen kun je beter voor een andere oplossing kiezen. Dat zijn we nu aan het ontdekken.”

Begeleiding leerlingen

Een mooi voorbeeld noemt de innovatiebooster de begeleiding van leerlingen. Werkbegeleiders werken zelf ook in de zorg. Als zij meelopen met een leerling, zijn zij niet inzetbaar in de zorg. In de vaak al krappe roosters geen ideale situatie, stelt Bonfrer.

“Wat nou als we een pool van werkbegeleiders maken, die meerdere leerlingen op afstand begeleiden? Hiervoor kunnen we zorgcollega’s inzetten die bijvoorbeeld vanwege fysieke klachten niet in staat zijn zorg te verlenen. Zo kunnen zij hun bak aan ervaring toch op een mooie manier inzetten. Technologie stelt ons in staat om die begeleiding op afstand te geven. Ook zijn we aan het experimenteren met examineren op afstand.”

Tijdens de Slimme Zorgestafette vertelt Bonfrer in een webinar ook over de pijnlijke lessen uit de pilots met zorgtechnologie. “Want je leert het meest van dingen die niet goed gaan. Het is vaak uitproberen en opnieuw beginnen. Dat delen we graag met andere zorgorganisaties. Dan hoeven we niet allemaal opnieuw het wiel uit te vinden.”

