Pre-toets ‘kwaliteitsstandaard Beeldbeschikbaarheid’ voldoet

De pre-toetsing van de concept kwaliteitsstandaard Beeldbeschikbaarheid vindt plaats in het kader van het Wetsvoorstel Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Wegiz regelt dat het mogelijk wordt gegevensuitwisselingen tussen zorgaanbieders aan te wijzen die voortaan verplicht elektronisch gaan verlopen. Door het gebruik van kwaliteitsstandaarden kan de kwaliteit van de zorg worden verhoogd, er staat in beschreven wat goede zorg is.

De Wegiz regelt dat het mogelijk wordt gegevensuitwisselingen tussen zorgaanbieders aan te wijzen, die voortaan verplicht elektronisch gaan verlopen. Wegiz vereist een kwaliteitsstandaard als basis voor de wettelijke verplichting. Maar het programma maakt de kwaliteitsstandaarden niet zelf. Dat doet het zorgveld. Voor het omgaan met beeldmateriaal bij radiologie is daarom de betreffende concept-kwaliteitsstandaard door Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR) ontwikkeld. Marieke Zimmerman, directeur NVvR: “De concept-kwaliteitsstandaard is gebaseerd op de tijdlijn van beelden en verslagen, zoals die eerder is beschreven door de NVvR en door het programma Twiin als uitgangspunt is genomen.”

Puntjes op de i bij kwaliteitsstandaard

Uit de pre-toets van de kwaliteitsstandaard Beeldbeschikbaarheid in het kader van de Wegiz blijkt dat de inhoud in grote lijnen voldoet. Wel zijn er her en der aanvullingen nodig zoals het toevoegen van een implementatieplan aan de standaard. Ook moeten de procesplaten, die onder meer een stappenplan tonen en welke gegevens daarbij nodig zijn, nog worden aangevuld. De (NVvR) en Zorginstituut Nederland werken samen aan deze aanvullingen die zullen leiden tot een definitieve kwaliteitsstandaard Beeldbeschikbaarheid.

Als de concept-kwaliteitsstandaard volgens de richtlijnen is aangevuld, komt de definitieve toets. Wanneer die goed uitpakt, wordt de kwaliteitsstandaard Beeldmateriaal naar verwachting opgenomen in het register van het Zorginstituut. Het is de bedoeling dat eind 2023 alle radiologen en behandelend medisch specialisten in Nederland – zonder noemenswaardige vertraging – in hun eigen werkomgeving (EPD/PACS) beschikken over de volledige relevante beeld- en verslaghistorie. Die registratie gebeurt per patiënt, chronologisch en in de vorm van een tijdlijn.

Elektronische uitwisseling gegevens

Eva Marquarita, strategisch bestuursadviseur en programmamanager bij het Zorginstituut: “De Wegiz en alles wat daarom heen georganiseerd is, is nieuw voor iedereen. Het is daarmee een gezamenlijk leerproces over hoe het werkt. Het toetsingskader vraagt nieuwe onderdelen aan het werkveld én laat toetsers op een nieuwe manier naar de kwaliteitsstandaarden kijken. In de pre-toets is de concept-kwaliteitsstandaard tegen het toetsingskader 3.0 aangehouden.”

Bij het elektronische uitwisselen van gegevens zoals beeld is het essentieel dat alle actoren (zorgprofessionals, landelijke organisaties, lopende programma’s en ICT-leveranciers) optimaal samenwerken. Elektronische uitwisseling van gegevens in plaats van het gebruik van informatiedragers zoals USB-sticks, maakt beelden en verslagen sneller beschikbaar op de momenten dat dit noodzakelijk is. Momenteel zijn er meerdere initiatieven om beelden en verslagen soepel te kunnen uitwisselen. Al die krachten zijn gebundeld in de Coalitie Beeldbeschikbaarheid.

Over de noodzaak van Wegiz

Als het aan Ron Roozendaal, directeur informatiebeleid bij VWS, ligt, dan wordt gegevensuitwisseling in de zorg net zo makkelijk als het versturen van een sms. Hij lichtte zijn visie hierop eind 2021 toe tijdens de technische briefing over Wetsvoorstel Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Het feit bijvoorbeeld dat verpleegkundigen bij de overdracht van patiënten in bepaalde gevallen nog steeds digitale informatie moeten kopiëren, plakken en in verschillende systemen zetten is niet alleen tijdsintensief, maar kan ook tot fouten leiden. Het maakt de noodzaak van gegevensuitwisseling in de zorg, en de Wegiz, nog maar eens overduidelijk.