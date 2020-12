Toen ook het tweede kindje van Shirley Meijdam, na 31 weken, te vroeg op de wereld kwam, bereidde de moeder zich al voor op veel heen en weer gereis tussen thuis en het ziekenhuis. Die ervaring had zijn twee jaar eerder ook. Deze keer mocht zij haar baby echter al veel eerder mee naar huis nemen, dankzij het project waarbij premature baby’s met sondevoeding eerder naar huis mogen.

“We waren heel blij dat dat dit keer niet hoefde. Het was heel fijn dat we nu veel sneller met zijn allen bij elkaar konden zijn. Thuis, zoals het hoort”, aldus Shirley.

Sondevoeding en beeldbellen

Het St. Antonius Ziekenhuis is het eerste ziekenhuis in de regio dat gebruikmaakt van PreVOS (Prematuren Vervroegd Ontslag met Sondevoeding). Ouders die hun premature baby vroeger mee naar huis nemen, hebben twee keer per week via beeldbellen contact met de verpleegkundige ter controle en om de voortgang te bespreken. “Ik vraag dan hoe het met hen en het kindje gaat, hoe het leren drinken gaat, of het kindje voldoende groeit en we maken samen afspraken over het afbouwen van de sondevoeding”, vertelt verpleegkundig specialist bij de afdeling Kindergeneeskunde Gerda Stam.

Nadat de ouders in het ziekenhuis geoefend hebben met het geven van sondevoeding, krijgen ze een koffer met spuitjes en pleisters mee om die baby thuis verder te kunnen verzorgen. Bij vragen of problemen kunnen zij 24 uur per dag telefonisch contact opnemen met het ziekenhuis.

Hoge waardering van ouders

Het thuis verzorgen van te vroeg geboren baby’s zoals nu mogelijk is dankzij het PreVOS project, pas binnen de visie van het St. Antonius om zorg waar mogelijk zo dicht mogelijk bij huis of thuis aan te bieden. “Ouders waarderen het ontzettend dat ze dankzij PreVOS sneller met hun kindje naar huis kunnen. Doordat ze in het ziekenhuis veel geoefend hebben met het geven van sondevoeding, gaan ze echt met vertrouwen naar huis”, aldus Gerda Stam.

Uiteraard mogen te vroeg geboren baby’s met zondevoeding alleen naar huis wanneer ze geen additionele medische zorg meer nodig hebben. Het gaat met name om baby’s die nog niet zelf kunnen drinken. Bijkomend voordeel van het thuis verzorgen van te vroeg geboren baby’s is dat ze in hun eigen tempo kunnen leren drinken.

“In het begin was het even spannend, maar het feit dat we 24 uur per dag het ziekenhuis kunnen bellen voor advies, voelt erg veilig. En dat je dit in je eigen vertrouwde omgeving kunt doen is veel fijner; thuis gaat het toch allemaal een stuk relaxter”, vertelt Shirley, moeder van baby Noa die inmiddels van de sondevoeding af is.