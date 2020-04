Presentatie activiteiten Informatieberaad gepubliceerd

In juli 2019 besloot het Informatieberaad in te gaan zetten op vier programma’s die nauw aansluiten op prioritaire gegevensuitwisselingen. Registratie aan de Bron, eOverdracht, Medicatieoverdracht en Twiin (beelduitwisseling). Intussen is MedMij als vijfde programma nog toegevoegd. Daarna zijn de vijf programmamanagers gevraagd een mapping van de programma’s uit te voeren en een roadmap te ontwikkelen.