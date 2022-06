Primeur voor Catharina: Twee ‘hart-kijkoperaties’ in één behandeling

Twee verschillende kijkoperaties aan het hart in één behandeling tegelijkertijd. Dat is een absolute primeur voor Catharina Ziekenhuis. Deze gecombineerde operatie zal, nadat de eerste succesvol verliep, vaker worden uitgevoerd in het Catharina Ziekenhuis. In het Catharina Hart- en Vaatcentrum worden verschillende hartoperaties via een minimaal invasieve benadering uitgevoerd.



Bij elke patiënt die een hartoperatie moet ondergaan in het Catharina Ziekenhuis wordt uitvoerig gekeken of dit middels een minimaal invasieve methode uitgevoerd kan worden. Dit is echter niet voor alle patiënten en ingrepen mogelijk. In het Hartteam wordt een weloverwogen beslissing genomen omtrent de beste behandeling.

Borstbeen hoeft niet meer altijd geopend te worden

Hartchirurg dr. Ferdi Akca: “De gouden standaard voor beide operaties is nu nog dat het borstbeen moet worden geopend. In sommige gevallen hoeft dat dus niet meer. En beide operaties zijn goed te combineren. Patiënten die hiervoor in aanmerking komen, herstellen sneller na de operatie. Ook is er is minder bloedverlies en is er sprake van een kortere opnameduur in het ziekenhuis. Hiernaast is er ook een cosmetisch voordeel want de gemaakte openingen zijn heel klein.”

Kijkoperaties zijn minder invasief

De kijkoperatie voor patiënten met vernauwingen in de kransslagaders is een zogenoemde ENDOCAB operatie (Endoscopic Coronary Artery Bypass). Bij deze ingreep wordt via een kijkoperatie de omleiding gemaakt. Het borstbeen hoeft hierbij niet te worden geopend. Via drie kleine openingen van 5 millimeter aan de zijkant van de borstkas wordt de borstslagader vrijgemaakt, die wordt gebruikt als omleiding.



Via een kleine incisie tussen de ribben wordt vervolgens de omleiding gemaakt op een kloppend hart. Via diezelfde opening kan dus nu ook een operatie worden gedaan om een patiënt met hartritmeproblemen te helpen door het hartritme te herstellen met een zogenoemde mini-MAZE operatie. In het Catharina Hart- en Vaatcentrum is veel ervaring opgedaan met die mini-MAZE operatie. Deze operatie kan goed uitgevoerd worden via de sleutelgat incisies die gemaakt zijn voor het maken van de omleiding”, aldus hartchirurg dr. Niels Verberkmoes, één van de betrokken hartchirurgen bij deze primeur.