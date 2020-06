Prisma-app helpt bij terugdringen onnodige doorverwijzingen

Via Prisma wordt de patiënt zo goed mogelijk geholpen en reist hij niet voor niets van arts naar arts, stelt Menzis, dat vorig jaar een proef met Prisma bij twee Nijmeegse gezondheidscentra steunde. Het scheelt een patiënt ook in het eigen risico. Dat geldt niet voor huisartsenbezoek, maar wel voor ziekenhuisbezoek.

Advies over casuïstiek

De app stelt de huisarts in staat zo gericht mogelijk te helpen. In een beveiligde omgeving krijgt hij advies over casuïstiek door ziekenhuisspecialisten. “Zo wordt sneller bepaald of patiënten direct geholpen kunnen worden, of dat zij voor hun klacht echt bij het ziekenhuis moeten aankloppen”, aldus Paul Koning, orthopeed en bedenker van het via communicatiepaltform Siilo werkende Prisma. “Zo wordt circa 30 procent van de onnodige doorverwijzingen voorkomen. Als patiënten wel doorverwezen moeten worden, kan dat dankzij de app ook een stuk gerichter.”

Prisma is anderhalf jaar geleden gestart, heeft een succesvolle pilotfase doorlopen en beslaat inmiddels 20 specialismen. 140 specialisten leveren in multidisciplinaire teams input op casussen die inmiddels 800 deelnemende huisartsen aandragen.

Huisartsen nemen app als abonnement af

Menzis is met Prisma een 3-jarig partnerschap aangegaan, zodat Prisma verder ontwikkeld kan worden en meer huisartsen en medisch specialisten zich kunnen aansluiten. Zo kunnen meer patiënten direct door hun huisarts geholpen worden. Uniek aan de afspraak is volgens Koning de bijzondere financieringsvorm: huisartsen nemen de app af als een soort abonnement.

“We zijn zo, zeg maar, het Netflix-model in de zorg. Dat klinkt Nederlanders inmiddels bekend in de oren, maar binnen het zorgdomein is dat redelijk uniek: daar zijn we gewend om af te rekenen per behandeling. Menzis en Prisma zetten zo echt een enorme stap naar voren richting een eenvoudigere manier om huisartsenzorg te organiseren.” Menzis vergoedt dit abonnement vervolgens volledig aan de huisarts, waardoor het inzetten van dit middel wordt gestimuleerd.

Huisartsen zijn ervoor opgeleid om klachten te herkennen, te onderzoeken en wanneer er nader specialistisch onderzoek nodig is, door te verwijzen. “Maar soms weet de huisarts iets niet zeker”, aldus Koning. “Er wordt dan doorverwezen, terwijl kort sparren met een specialist vóóraf had kunnen uitmaken dat doorverwijzing niet nodig is. Dat voorkomt dus voor de patiënt veel gedoe.”

‘Prisma maakt netwerkgeneeskunde mogelijk’

Bart Timmers, huisarts in Doetinchem bij Groepspraktijk Huisartsen Bergh en voorvechter van digitale zorg, heeft Prisma de afgelopen maanden bijna dagelijks gebruikt. Dat beviel hem goed. “Met de app denkt een grote groep artsen vanuit verschillende specialismen mee in patiëntcasussen. Prisma is een innovatie die netwerkgeneeskunde (een community waar medici kennis en kunde met elkaar delen) op grote schaal in Nederland mogelijk kan maken. Daar kijk ik naar uit. Want de zorg wordt er voor de patiënten beter en laagdrempeliger van. Bovendien scheelt het in de kosten voor de patiënt.”

Henk Schers, huisarts van Zorggroep Stielo in Lent en onderzoeker aan het Radboudumc, werkte in 2019 mee aan de pilot van Prisma en onderzoekt de waarde ervan. “In Lent werd aanvankelijk bijna de helft van de voorgenomen verwijzingen naar orthopedie niet doorgezet na bespreking in de multidisciplinaire app-groep. We onderzoeken nu of dat ook na 3 tot 6 maanden nog steeds het geval is.”

De verwachting is uiteindelijk dat de inzet van Prisma in de genoemde groep kan leiden tot 20 à 30 procent minder onnodige verwijzingen. Huisartsen en patiënten waren in elk geval tevreden, stelt Schers. “Met laagdrempelig virtueel overleg tussen huisarts en een team van medisch specialisten kunnen patiënten soms beter worden geholpen dan met de verwijzing naar één specialist.”

Ook Hugo Hardeman, huisarts in Andelst Herveld, ziet de potentie van de app en de netwerkgeneeskunde die dit mogelijk maakt. “De meerwaarde van Prisma valt of staat bij de artsen die bijdragen aan de casussen. Een goed gestelde vraag leidt tot een beter antwoord en is ook weer nuttig voor andere deelnemende huisartsen. Daarom is het belangrijk om het netwerk van gebruikers uit te breiden. Je leert van je eigen vragen maar ook van de vragen van andere huisartsen. Durf te vragen! Zo ontwikkel je je kennis en behoud je de regie, samen met de patiënt. Door de bijdragen van de community ontstaat een zelflerend netwerk.”

Grote veranderingen zorglandschap nodig

Menzis is blij met het partnerschap met Prisma, zo vertelde Thomas Winter, projectmanager bij Menzis, eerder in juni al in een dubbelinterview met Paul Koning in ICT&health 3: “Om de zorg in Nederland toegankelijk en betaalbaar te houden zijn grote veranderingen in het zorglandschap nodig”, geeft hij nu aan. “Prisma is een innovatie die helpt om deze verandering mogelijk te maken. De huisarts kent van alle zorgverleners de patiënt vaak het beste. Hij kan zijn kennis nu vermenigvuldigen met die van specialisten op afstand.”

Minder onnodige doorverwijzingen betekent ook minder kosten voor de patiënt, minder onnodig gereis en uiteraard lagere zorgkosten. Dit helpt op termijn de zorgpremie zo betaalbaar mogelijk te houden, verwacht Winter. “Hier zijn ook ziekenhuizen bij gebaat. Die hebben de komende tijd veel uitdagingen in het opschalen van de zorg in verband met het coronavirus. In tijden van wachtlijsten en beperkte capaciteit in de zorg is het belangrijk om met elkaar kritisch te blijven kijken naar waar het beter kan.”