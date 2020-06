Prisma-app helpt huisarts met laagdrempelig contact specialist

“Huisartsen kunnen laagdrempelig hun vraag stellen”, vertelt Paul Koning, orthopedisch chirurg en bedenker van de Prisma-app, in een interview in ICT&health 3. Hij kreeg tijdens een sabbatical in 2018 het idee om huisartsen te ondersteunen met anderhalvelijns zorg. “Dat kan op elk moment van de dag. Je pusht je vraag en krijgt antwoord van een complementair team van specialisten.”

Prisma als asynchroon MDO

De toepassing is volgens Koning te zien als een asynchroon MDO. “Post je een vraag bij orthopedie, dan kan je een antwoord ontvangen van een orthopeed, een sportarts en radioloog’. De specialisten die participeren, kunnen tussen de bedrijven door antwoord geven. Dat kan inzichten opleveren waar je als huisarts niet aan hebt gedacht. Onnodige doorverwijzingen naar de specialist worden op deze manier voorkomen.”

De Prisma-app draagt volgens Koning bij aan netwerkgeneeskunde. Dat trok de interesse van zorgverzekeraar Menzis. Om te zien hoe de app in de praktijk uitpakt, werd vorig jaar een proef gedaan bij twee Nijmeegse gezondheidscentra van ongeveer twintig huisartsen. De proef onder 100 patiënten met orthopedische klachten toonde aan dat doorverwijzing naar een orthopeed in het ziekenhuis niet altijd nodig is. Ook werd een positief effect op het werkplezier van de huisarts gezien.

“We willen de zorg in Nederland toegankelijk houden en deze app past bij onze visie op digitale zorg,” stelt Thomas Winter, projectmanager bij Menzis. Hij noemt het een duurzaam concept, goed schaalbaar en voor huisartsen heel toegankelijk. “We zijn begin 2020 een abonnementsmodel overeengekomen. Voor elke deelnemende huisarts vergoeden we het gebruik van de Prisma-app. We maken hiervoor afspraken met samenwerkingsverbanden, zoals zorggroepen en gezondheidscentra.”

VWS, NZa positief

Bij de start van Prisma bestond de kopgroep uit drie orthopedisch chirurgen en zeven huisartsen, inmiddels is het peloton gegroeid tot 140 specialisten en ruim 800 huisartsen. VWS staat positief tegenover het initiatief, evenals de NZA. Prisma is onderdeel van de Siilo-app geworden en maakt gebruik van diens veilige berichtentechnologie.

De Prisma-app wordt vooral gebruikt door huisartsen in een brede strook dwars door Nederland, pakweg van Den Haag/Rotterdam tot voorbij Nijmegen/Den Bosch. Koning vermoedt dat dit te maken heeft met de netwerken van huisartsen die elkaar kennen en de waarneemgroepen die regionaal georganiseerd zijn.

Gedoseerd groeien

Groeien naar de andere windrichtingen is het streven, maar wel gedoseerd. Koning hierover: “Toename van het aantal huisartsen moet gelijke tred houden met het aantal specialisten dat bereid is vragen te beantwoorden. Welke verhouding daarvoor geldt, dat zijn we nu samen met Menzis aan het onderzoeken.”

Winter ziet de Prisma-app als een goed voorbeeld van het credo ‘move knowledge, not patients’. Het sluit aan op de triple aim: het duurzaam organiseren van zorg. Daarbij gaat de ervaren kwaliteit van zorg omhoog, verbetert de gezondheid van mensen en dalen de kosten.