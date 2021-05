Proactieve ICT-monitoring in de zorgsector

De ICT services die organisaties aan de gebruikers aanbieden, zijn in de praktijk complexe processen van verschillende silo’s die aan elkaar geschakeld zijn. Het is voor de ICT-afdeling daarom bij een klacht of een storing lastig om te achterhalen waar precies het probleem ontstaat. Vaak is het de eindgebruiker die de ICT-afdeling vertelt dat er een probleem is, waarna de ICT-afdeling reactief aan de slag gaat om het probleem te traceren, te analyseren en op te lossen. Dit kost onnodig veel tijd. Maar – nog belangrijker – de dienst aan de eindgebruiker is niet optimaal.

Monitoring-as-a-Service in de zorg

Om klanten beter door de complexiteit van hun ICT-omgeving te begeleiden, bieden we vanuit het Zorghuis van de Toekomst ook Monitoring-as-a-Service aan. Hiermee garanderen we een aanzienlijk stabielere IT-infrastructuur door storingen een stapje voor te zijn met een proactieve benadering.

Die proactiviteit zorgt voor rust op de ICT-afdeling. Dit is hoe het werkt: intelligente software monitort de volledige infrastructuur 24/7, van applicatie tot hardware in fysieke, virtuele en hybride ICT-omgevingen. Aan de hand van alerts en door AI geanalyseerde afwijkingen in de processen, signaleren we mogelijke incidenten tijdig. We geven inzicht in de urgentie en de acties die nodig zijn om problemen op te lossen voordat ze effectief invloed hebben op de dienst aan de eindgebruiker. Systeembeheerders zijn geen tijd meer kwijt aan irrelevante systeemmeldingen vanuit alle hoeken van hun ICT-omgeving en kunnen het probleem, samen met PQR, meteen bij de bron aanpakken.

Ontzorgen van uw IT-afdeling

Met deze dienstverlening voldoen wij aan de behoefte die de zorgsector vandaag de dag heeft. Deze organisaties hebben namelijk niet de middelen en mensen om 24 uur per dag, 7 dagen per week op elk ICT-vlak de technische expertise paraat te hebben. En dat is wat PQR uit handen neemt. PQR stemt samen met de zorgorganisaties af hoe (toekomstige) incidenten opgevangen kunnen worden en hoe de problemen zo snel mogelijk worden opgelost. Dit om de zorg richting patiënten en cliënten te garanderen.

Door de monitoring van ICT-infrastructuur uit handen te nemen, ontzorgen we zorginstellingen bij hun operationele processen. We zorgen voor rust, tijd en ruimte zodat er meer aandacht geschonken kan worden aan bewoners, patiënten en cliënten. We noemen onszelf dan ook de rustmakers in IT.

Uw ICT-systemen 24/7 laten monitoren?

PQR richt samen met uw systeembeheerders de monitoring van uw ICT-omgeving efficiënter in. Dankzij proactieve alerts weet u meteen waar en wanneer u actie moet ondernemen. Lees er meer over op deze pagina en neem gerust contact op met onze zorgexperts voor meer informatie!

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met PQR.