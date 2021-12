Problemen in medicijngebruik via app te monitoren

Apothekers en – assistenten vragen aan de balie niet altijd naar de ervaringen van patiënten met hun medicijngebruik. Via de app kunnen die ervaringen regelmatiger uitgevraagd worden. Dat vinden zowel apothekers als patiënten waardevol, zo blijkt verder uit de verkenning. De in de app gedeelde ervaringen kunnen ook het gesprek in de apotheek bij het volgende bezoek faciliteren. Zo kunnen problemen met geneesmiddelen, zoals ongewenste bijwerkingen, vroeg gesignaleerd worden, concluderen de betrokken onderzoekers.

Signaleren problemen medicijngebruik

Het Nivel heeft al eerder de TRIAGE-startvragen opgesteld: vier vragen die in het baliegesprek gebruikt kunnen worden om problemen in medicatiegebruik te signalen. Tijdens het onderzoek kwamen apothekers en patiënten met suggesties om de vragen beter passend te maken voor digitale communicatie.

In de toekomst wil het Nivel deze vragen gaan integreren in de MedicijnWijs-app. Uit vervolgonderzoek zal moeten blijken wat de ervaringen en effecten zijn van het gebruik van de aangepaste TRIAGE-vragen in de MedicijnWijs-app.



De TRIAGE-startvragen zijn:

Ik ben benieuwd naar uw ervaringen. Hoe is het de afgelopen tijd gegaan met het gebruik van dit medicijn?

Elk medicijn kan ook bijwerkingen hebben. Hoe is dat bij u? Heeft u last van bijwerkingen van dit medicijn?

Wat vindt u ervan dat u dit medicijn (langdurig) moet gebruiken?

Welke vragen heeft u nog?

Over het onderzoek

Voor deze eerste verkenning zijn acht apothekers individueel geïnterviewd in de periode november-december 2020 en zijn twee digitale groepsgesprekken gehouden met 12 patiënten, in december 2020 en januari 2021. Alle gesprekken zijn getranscribeerd, gecodeerd en thematisch geanalyseerd. Dit onderzoek is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen en het Nivel, in samenwerking met Pharmi.